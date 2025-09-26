A$AP Rocky schwärmt von Rihannas "verrücktem" Papst-Look

A$AP Rocky (36) ist hin und weg von den außergewöhnlichen Red-Carpet-Looks seiner Langzeitpartnerin Rihanna (37). In einem neuen Interview mit Elle erklärte der Rapper: "Meine Frau hat es drauf. Sie rockt das seit Jahren. Ihre Red-Carpet-Auftritte sind unerreicht." Besonders schwärmt er von ihrem Auftritt bei der Met Gala 2018, bei der die Sängerin ein kunstvoll gestaltetes, papstähnliches Ensemble von John Galliano (64) präsentierte. "Dieser Papst-Look war verrückt", schwärmt Rocky begeistert. Anerkennend stellt der Musiker klar, dass seine Outfits bei dem prestigeträchtigen Event nicht an die seiner Liebsten herankommen.

In den nächsten Wochen werden für Rocky und Rihanna allerdings weniger Red Carpets anstehen. Die beiden sind vor etwas mehr als einer Woche zum dritten Mal Eltern geworden. In einem süßen Instagram-Post verkündete die "Umbrella"-Interpretin den Familienzuwachs. Auf dem Schnappschuss hält die frischgebackene Dreifach-Mama ihre Kleine im Arm, während sie schläft. Bei der Gelegenheit verriet Rihanna auch gleich den Namen des Babys: Rocki Irish Mayers.

Die Namensgebung des dritten Kindes war für Rihanna und Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelston Mayers heißt, ein großes Thema. Noch vor wenigen Tagen gab der Hip-Hop-Star dem Magazin GQ ein Interview, bei dem er von einem ganz anderen Wunschnamen berichtete. "Denzel, komme, was wolle", erklärte er dabei und stellte klar, dass die Hommage an Denzel Washington (70) sowohl für einen Jungen als auch für ein Mädchen funktionieren würde.

Jon Kopaloff/Getty Images, Hector Retamal/AFP/Getty Images Collage: A$AP Rocky und Rihanna

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images Denzel Washington und A$AP Rocky