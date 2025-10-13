ASAP Rocky rührt mit Worten über Tochter Rocki Irish

ASAP Rocky (37) könnte nicht glücklicher sein: Der Rapper begrüßte gemeinsam mit Rihanna (37) am 13. September ihre Tochter Rocki Irish Mayers und ließ in einem Interview mit Complex keinen Zweifel daran, wie stolz er auf seinen Familienzuwachs ist. Auf die Frage, was seine liebste Kreation des Jahres sei, antwortete Rocky lachend: "Meine Tochter. Das ist mein Lieblingswerk dieses Jahr. Shoutout an Rocki Irish!" Der Musiker, der mit Rihanna zudem die Söhne RZA und Riot hat, kommentierte Rihannas Instagram-Post über die Geburt liebevoll mit den Worten: "Meine kleinen Mädels."

Die kleine Rocki ist das dritte Kind des Promi-Paares und macht die zwei Stars besonders glücklich. Denn laut einer Quelle, die dem Magazin People nahe steht, hätten sich die beiden schon länger eine Tochter gewünscht. Nun freuen sich die Eltern besonders darüber, dass ihre Familie um eine Tochter gewachsen ist. "Sie könnten nicht glücklicher sein", verriet ein Insider dem Magazin People. Rihanna hat sich für die ersten Tage bewusst für Ruhe entschieden und genießt die Zeit nur mit engen Freunden und Familie. Rocki Irish trägt nicht nur einen wohlklingenden Namen, sondern offenbar auch eine besondere Ehre. Ihr Vorname ist eine Hommage an ihren Vater, dessen Spitzname Rocky einst zu seinem Künstlernamen wurde. Der zweite Name erinnert an die irischen Wurzeln in Rihannas Familie.

Rihanna und Rocky sind bekannt für ihre Vorliebe für kreative und bedeutungsvolle Namensgebungen. Diese Begeisterung teilt aber nicht jeder. Auch um die Namenswahl ihrer beiden Söhne gab es hitzige Diskussionen, was Rihanna jedoch nicht davon abhält, ihre Kinder stolz so zu nennen, wie es für sie und ihren Partner die emotionalste Bedeutung hat. Das Paar hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm Familie sei, was sich eben auch darin widerspiegelt. Auch die ersten Fotos, die Rihanna zur Geburt auf Instagram teilte, zeigen nicht nur die Liebe ihrer Familie, sondern auch süße Details: Ein niedlicher pinker Strampler, zarte Handschuhe mit Schleifen und ein Ring mit der Aufschrift "Mom" sind darauf zu sehen. Die kleine Rocki scheint das Familienglück zu komplettieren.

Getty Images ASAP Rocky bei der Met Gala 2025

Getty Images A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024