Rihanna zeigt sich erstmals nach der Geburt ihrer Tochter

Rihanna (37) und ASAP Rocky (37) wurden bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter Rocki Irish Mayers gemeinsam gesichtet – das zeigt ein Schnappschuss, der E! News vorliegt. Anlässlich des 37. Geburtstags des Rappers feierten die beiden eine glamouröse Party in Los Angeles. Das Paar traf in einem eleganten schwarzen Rolls-Royce-Cabrio ein und zeigte sich verliebt und strahlend Seite an Seite. Rihanna trug eine oversized schwarze Lederjacke und eine Sonnenbrille und hielt sich eng an ihrem Partner fest, der stilvoll in einem beigen Trenchcoat, weißem Hemd und gestreifter Krawatte gekleidet war.

Nach der Geburt ihrer Tochter am 13. September zeigte sich die "Umbrella"-Sängerin erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Rihanna und ASAP Rocky, die bereits Eltern der Söhne RZA (3) und Riot (2) sind, schienen den besonderen Anlass sichtlich zu genießen. Die elegante Anreise im Oldtimer und die liebevollen Gesten des Paares unterstrichen die festliche Stimmung des Abends. Nicht nur das Geburtstagskind, sondern auch das neueste Familienmitglied dürfte für gute Laune gesorgt haben.

Rihanna und ASAP Rocky haben ihre Familie in den vergangenen Jahren stetig erweitert und genießen ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen. Nachdem sie bereits im Mai 2022 und August 2023 ihre beiden Söhne begrüßt hatten, komplettiert nun die kleine Rocki Irish das Familienglück der beiden Superstars. Zuvor hatte Rihanna ihre Fans auf Social Media an ihrem Privatleben teilhaben lassen und ihre Mutterrolle stolz gefeiert. Die Musikerin und der Rapper sind für ihren starken Zusammenhalt und ihre enge Bindung bekannt – etwas, das ihre Fans weltweit immer wieder begeistert.

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky bei der Met-Gala 2023

Backgrid Rihanna und A$AP Rocky in New York

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025