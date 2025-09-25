Name von Rihannas Tochter ist rührende Hommage an Papa Rocky

Sängerin Rihanna (37) und ihr Partner A$AP Rocky (36) können ihr Glück kaum fassen: Am 13. September erblickte ihre Tochter Rocki Irish Mayers das Licht der Welt. Die Wahl des Vornamens der Kleinen hat eine tiefere Bedeutung und ist eine Hommage an ihren Papa: Der Rapper, dessen bürgerlicher Name Rakim Mayers lautet, trug schon vor seiner Zeit im Rampenlicht den Spitznamen Rocky. Später etablierte er diesen schließlich als seinen Künstlernamen.

Die stolze Mama verkündete die freudige Nachricht am 24. September auf Instagram und teilte zwei besondere Fotos: eines, das die winzige Rocki in einem rosa Strampler zeigt und eines mit pinkfarbenen Mini-Boxhandschuhen. Eine symbolische Anspielung auf den Kultfilm "Rocky". Bereits im Mai hatte das Paar die Schwangerschaft öffentlich bekannt gegeben und voller Vorfreude auf die Ankunft ihres dritten Kindes hingefiebert.

Schon Wochen vor der Geburt hatten Fans spekuliert, dass Rihanna und Rocky ein Mädchen erwarten könnten. Auslöser war ein Social-Media-Post der Sängerin, in dem sie auf dem Cover des Magazins HommeGirls in rosafarbenen Outfits posierte. "HommeGirls Volume 14 – mit meiner nächsten Fashion-Ikone", schrieb sie dazu und setzte ein Küken-Emoji. Unter dem Bild überschlugen sich daraufhin Kommentare wie "Es wird also ein Mädchen!" und "Ein Mädchen? Bedeutet das, was ich denke, was es bedeutet?". Zudem machte Rocky bereits auf einem Event im Juni Andeutungen, dass die Musiker eine Tochter begrüßen werden.

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna beiinder Paris Fashion Week 2025

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky in Paris