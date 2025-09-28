Rihanna trug über 100.000 Euro an Schmuck bei Babyverkündung

Rihanna (37) hat die Ankunft ihrer dritten Tochter, Rocki Irish Mayers, bekanntgegeben. Die kleine Schwester von Riot Rose (2) und RZA (3) erblickte am 13. September das Licht der Welt und wird seitdem von ihrer berühmten Mama liebevoll umsorgt. Auf Instagram teilte die Sängerin vor wenigen Tagen ein Foto, das sie mit ihrem Baby in einer rosa Decke gehüllt zeigt. Doch nicht nur das neue Familienmitglied zog die Blicke auf sich: Rihanna trug dabei laut E-Online Schmuckstücke im Gesamtwert von rund 108.649 Euro – darunter eine roségoldene Uhr von der Schweizer Luxusmarke Audemars Piguet und aufwendige Anhänger.

Bei dem Exemplar handelt es sich um eine Royal-Oak-Uhr, die laut Hersteller fast 84.882 Euro kostet. Die Wertsachen, die Rihanna bei dieser besonderen Gelegenheit trug, unterstreichen ihren einzigartigen Stil und ihre Begeisterung für Mode. Die Bekanntgabe des süßen Nachwuchses wurde von Rihannas Partner A$AP Rocky (36) begeistert kommentiert. "Meine kleinen Damen", schrieb der stolze Papa zu dem Bild auf Instagram. Auch Fans und Freunde des Paares überschütteten die frischgebackenen Eltern mit lieben Glückwünschen und Kommentaren.

In der Bildunterschrift des Beitrags verriet Riri auch den Namen ihrer neugeborenen Tochter: Rocki Irish Mayers. Wie viele Fans inzwischen wissen, steckt hinter dem besonderen Namen eine liebevolle Hommage an Papa A$AP Rocky. Sein bürgerlicher Name, Rakim Mayers, bildet nämlich die Basis für seinen Künstlernamen. Schon vor seiner Karriere als Rapper wurde er von Freunden liebevoll "Rocky" genannt. Die Sängerin setzte mit der Wahl des Namens ein klares Zeichen: Ihre Tochter trägt nicht nur einen klangvollen Namen, sondern auch ein Stück Familiengeschichte.

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Backgrid Rihanna und A$AP Rocky in New York