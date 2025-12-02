Hand in Hand: Manuel Neuer teilt süßes Bild mit seinem Sohn

Manuel Neuer (39) gewährt auf Instagram einen seltenen Einblick in sein Privatleben: In einer Bilderreihe mit insgesamt zwölf Fotos, die ihn in verschiedenen Alltagssituationen zeigen, sorgt vor allem das letzte Bild für Begeisterung. Darauf ist der Torwart gemeinsam mit seinem Sohn zu sehen: Während Manuel auf einem hölzernen Traktor sitzt, steht der Kleine auf der Ladefläche und streckt ihm die Hand entgegen. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt die innige Verbindung des Vater-Sohn-Duos und weckt bei vielen Bewunderern des Fußballers große Freude.

Neben dem goldigen Moment mit seinem Kleinen sticht eine weitere Sache ins Auge: Manuels Schnauzer! Ganz nach dem Motto "No-shave-November" präsentiert sich der Fußballprofi mit für ihn untypischer Oberlippenbehaarung. Seiner Community entgeht das nicht: "Rasier den Schnurrbart. Bitte!", "Schnauzer-Gang, hehe" oder "Mister Manu, um Himmels willen, rasier den Schnurrbart, wir lieben dich" lauten nur einige von zahlreichen Kommentaren.

Die Geburt von Manuels Sohn wurde erst im März 2024 bekannt. Damals plauderte sein Trainer Thomas Tuchel (52) in einer Pressekonferenz aus, dass der FC-Bayern-Star erstmals Papa geworden ist. Der stolze Vater genießt sein Familienglück für gewöhnlich ganz privat: Er hält Details weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr freuen sich die Fans des Kickers über die Schnappschüsse, die ihr Idol von einer ganz anderen Seite zeigen – ohne Fußballschuhe und fernab des Bolzplatzes.

Instagram / manuelneuer Fußballstar Manuel Neuer, November 2025

Instagram / manuelneuer Fußballstar Manuel Neuer mit seinem Sohn, November 2025

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer mit seinem Sohn im April 2025