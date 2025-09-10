Comeback-Chancen für Manuel Neuer steigen vor WM 2026

Deutschland diskutiert heftig über ein mögliches Comeback von Manuel Neuer (39) in der Nationalmannschaft. Der Torwart, der nach der letzten Europameisterschaft seinen Rücktritt erklärt hatte, könnte laut seinem Berater Thomas Kroth bereitstehen, falls Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ihn benötigen sollte. Kroth sagte in einem Interview mit der Wetterauer Zeitung: "Er ist in Topform und liefert absolut ab." Die Verletzung von Marc-André ter Stegen (33), der aktuell Platzhirsch im deutschen Tor ist, heizt die Spekulationen weiter an. Fans und Experten hoffen gleichermaßen, dass Neuer zurückkehrt und damit erneut Stabilität ins deutsche Team bringt.

Die Torhüterposition entwickelt sich zunehmend zu einer Baustelle für die deutsche Mannschaft. Marc-André, der für gewöhnlich die Rückendeckung beim FC Barcelona genießt, hat mit einer schwierigen Phase zu kämpfen: Verletzungsbedingt pausiert er aktuell, zusätzlich verlor er laut Berichten seinen Stammplatz bei seinem Verein. Diese Probleme lassen Rufe nach einem erfahrenen Torwart laut werden, und niemand verkörpert diese Rolle so wie Manuel Neuer. Sein Berater deutete an, dass ein Comeback keineswegs unrealistisch erscheint: "Wenn Julian Nagelsmann auf dieser Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und er gefragt wird – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen."

Manuel ist zweifellos eine Legende zwischen den Pfosten. Der gebürtige Gelsenkirchener, der jahrelang für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft auflief, sammelte diverse Titel, darunter die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Nach seinem Rücktritt vom internationalen Fußball schien er sich auf seinen Verein zu konzentrieren. Doch Rücktritt bedeutet für ihn keineswegs Rückzug. Schon in der Vergangenheit zeigte Neuer, dass er immer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen – ganz gleich, ob im Verein oder in der Nationalelf. Fans, die Manus unnachahmliche Paraden vermissen, werden sich darüber freuen, dass er keineswegs "Nein" zu einem WM-Comeback sagen würde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Manuel Neuer, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc-André ter Stegen, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Manuel Neuer und Julian Nagelsmann bei einem Spiel des FC Bayern München gegen VfB Stuttgart, 2022