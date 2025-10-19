Kevin Federline erhält 100.000-Dollar-Angebot für OnlyFans

Kevin Federline (47) steht vor einem unerwarteten Geldsegen, für den offenbar nur noch seine Unterschrift fehlt: Dem Tänzer und Ex-Mann von Popstar Britney Spears (43) wurden 100.000 Dollar geboten, wenn er sich eine eigene OnlyFans-Seite zulegt, um dort erotische Inhalte zu teilen. Hinter dem verlockenden Deal steckt "The Circle" – ein exklusiver Management-Club für die Best-Performer der Plattform. Das Management verspricht laut TMZ eine Rundum-Betreuung: Kreative Leitung, Produktion, Rollout, Marketing und Account-Management seien inklusive.

Das lukrative Angebot kommt für Kevin zu einem günstigen Zeitpunkt: Erst kürzlich ist seine bisherige Einnahmequelle – die Unterhaltszahlungen von Britney – versiegt. Stattdessen setzt er aktuell auf das Geld, das er mit seiner bevorstehenden Memoiren-Veröffentlichung "You Thought You Knew" verdienen will. Das Buch soll zahlreiche Enthüllungen über seine Ehe mit der Popsängerin enthalten. Britneys Sprecherin äußerte sich bereits dazu und ließ gegenüber den Medien verlauten, dass Kevin hier "ein weiteres Mal auf ihre Kosten Kasse machen" will.

Abseits des Geschäfts bleibt Kevin, von seinen Fans liebevoll K-Fed genannt, eine schillernde Figur des Pop-Kosmos. Der gebürtige Kalifornier wurde einst als Background-Tänzer bekannt, bevor sein Privatleben mit Britney weltweit Schlagzeilen machte. Beide haben zwei gemeinsame Kinder – Kevin hat noch vier weitere. In Interviews betonte der 47-Jährige wiederholt, wie wichtig ihm Routine und Verlässlichkeit im Alltag mit seinen Kindern sind – eine Konstante, die auch jetzt, inmitten neuer Angebote und Projekte, eine große Rolle spielen dürfte.

Imago Kevin Federline bei den Teen Choice Awards 2006 im Gibson Amphitheatre in Los Angeles

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears im Februar 2005 in Kalifornien

Frazer Harrison/Getty Images Britney Spears und Kevin Federline bei den Billboard Music Awards 2004