Hati Suarez geht bald strafrechtlich gegen ihre Hater vor

Hati Suarez, gerade zu sehen in der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love, sorgt nicht nur vor der Kamera für Aufsehen, sondern auch abseits davon. Der Reality-TV-Star polarisiert mit ihrer offenen Art und kassiert dafür Kritik im Netz. Doch jetzt zieht Hati Konsequenzen: Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, dass sie plant, strafrechtlich gegen ihre Hater vorzugehen. "Auf jeden Fall. Wenn das so weitergeht, dann definitiv. Ich habe da schon meinem Anwalt Bescheid gegeben", erklärte sie. Für sie sei klar, dass es sich bei manchen Aussagen um "Rufmord" handele.

Im Interview machte Hati deutlich, dass sie sich zukünftig nichts mehr gefallen lassen werde. Um welche Vorwürfe es konkret geht, ließ sie jedoch offen. Sie betonte lediglich, dass sie bei ihrer Teilnahme an der Show die Regeln immer eingehalten habe und keine Mitstreiterin zu etwas drängen würde. "Wir wissen, in welcher Show wir sind. Wir wissen vor allem, in welchem Raum wir gerade da drinnen sitzen und wenn man den nicht verlässt, wenn man nichts macht, dann habe ich doch damit nichts zu tun", stellte sie klar. Mit Blick auf mögliche zukünftige Angriffe warnte Hati: "Sollten sich die Mädels auf jeden Fall warm anziehen."

Hinter den Kulissen von "Are You The One – Reality Stars in Love" ist Hati inzwischen eine echte Dauerdiskussion. Sie ist ein Star, der polarisiert und mit ihrer selbstbewussten Art sowohl Bewunderung als auch Kritik auf sich zieht. Diese Kritik trifft sie jedoch auch auf privater Ebene, wie ihr jüngster Schritt zeigt. Hati ist bekannt dafür, sich nichts gefallen zu lassen und ihre Haltung klar zu vertreten, egal ob vor der Kamera oder online. Gerade diese Mischung aus Schlagfertigkeit und Entschlossenheit sorgt dafür, dass sie in der deutschen Reality-TV-Landschaft heraussticht.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Realitystar

Instagram / hatisuarez Hati Suarez im Januar 2024

RTL / Frank Beer Hati Suarez, "Are You The One – Reality Stars in Love" 2025

