Nach Brandons Tod: Kelly Clarkson sorgt sich um ihre Kinder

Nach dem Tod ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock (†48) sprach Kelly Clarkson (43) am 15. Oktober in ihrer Show "The Kelly Clarkson Show" offen über die Herausforderungen der Elternschaft. Im Gespräch mit Schauspielerin Mariska Hargitay (61) verriet die Sängerin, dass sie ihrer Tochter River Rose (11) viele Weisheiten mit auf den Weg zu geben versucht, dabei jedoch immer wieder von Selbstzweifeln geplagt wird. "Ich weiß, dass du irgendwann in Therapie sein wirst. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich versuche mein Bestes, das zu minimieren", scherzte Kelly. Die zweifache Mutter, die neben ihrer elfjährigen Tochter auch Sohn Remington (9) großzieht, betonte, wie wichtig es ihr sei, ehrlich zu ihren Kindern zu sein, selbst wenn das bedeutet, Fehler einzugestehen.

Die Worte der Musikerin über Ehrlichkeit und Empathie bekommen besonders nach dem tragischen Verlust ihres Ex-Mannes Brandon im August dieses Jahres eine tiefere Bedeutung. Laut Berichten von People erlag er einem Krebsleiden, das er in den letzten drei Jahren privat durchlitten hatte. Kelly empfindet tiefes Mitgefühl für ihre Kinder in dieser schweren Zeit. "Sie ist absolut am Boden zerstört", teilte eine nahestehende Quelle mit. Sie habe stets versucht, für Brandon würdevoll zu bleiben, vor allem, um ihren Kindern Sicherheit zu bieten. Trotz der Trauer bleibt Kelly stark, um River und Remington die nötige Stabilität zu geben.

In der Vergangenheit sprach Kelly immer wieder über ihre Ansichten zur Erziehung und darüber, wie wichtig Offenheit ist. In einer Titelgeschichte von Variety im September 2022 erklärte sie, dass sie es für unverzichtbar hält, Kindern auch mal emotionale Momente zu zeigen, damit sie den Umgang mit Empathie lernen. Besonders nach ihrer Scheidung von Brandon sei es ihr wichtig gewesen, ihren Kindern Raum zu bieten, um Gefühle zu entwickeln und die schwierigen Phasen gemeinsam zu bewältigen. "Es ist okay, ihnen zu zeigen, wenn man einen schlechten Tag hat. Dadurch lernen sie, Mitgefühl zu zeigen", sagte die Sängerin damals.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Everett Collection Sängerin Kelly Clarkson

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / TheNews2 Kelly Clarkson, Sängerin