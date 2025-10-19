Schießt Taylor Swift mit diesem Geschenk gegen Travis' Ex?

Taylor Swift (35) schickte Teyana Taylor (34) ein prall gefülltes Geschenkpaket – darin ihr neues Album, ein Crewneck und eine handgeschriebene Nachricht. Die Überraschung erreichte Teyana in dieser Woche, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. "Danke, Tay Tay!", schrieb die Musikerin. Das Timing und die Empfängerin lassen Fans nun rätseln: War das ein subtiler Seitenhieb gegen Kayla Nicole? Hintergrund: Kayla und Teyana waren im vergangenen Jahr öffentlich aneinandergeraten, während Taylor mit Travis Kelce (36) zusammen ist, dem Ex von Kayla.

In der Box lag eine Karte, in der die Sängerin schrieb: "Hallo! Wenn du jemand bist, der mir Zuneigung entgegengebracht hat, jemand, den ich bewundere und letztendlich jemand, mit dem ich feiern möchte, wenn wir 'The Life of a Showgirl' in der Welt willkommen heißen." Abschließend hieß es: "Ich hoffe, dir gefallen die Geschenke und die Platte! Mit lieben Grüßen, ein Showgirl namens Taylor Swift." Online legten Fans die Geste als Spitze aus – aufgrund der Vergangenheit der Frauen. Kayla hatte 2024 im "Unapologetically Angel"-Podcast enthüllt, dass sie von NBA-Star Iman Shumpert (35) per SMS abserviert wurde – wegen einer anderen Frau. Diese entpuppte sich als Teyana. Daraufhin verkleidete sie sich an Halloween als Teyana, um ihren Frust zu verarbeiten. Diese reagierte damals sehr direkt auf Kaylas Worte und bezeichnete sie als unangebracht und beleidigend.

Ob es wegen der früheren Fehde erneut Zoff geben wird? Fakt ist, dass Teyana mittlerweile ebenfalls nichts mehr mit Iman am Hut hat – zumindest romantisch. Sie und der frühere NBA-Profi heirateten zwar, ließen sich im Juni 2024 jedoch offiziell scheiden. Aus der Beziehung der beiden entstanden zwei gemeinsame Töchter namens Junie und Rue. Gegenüber InStyle betonte Teyana: "Die Mutterschaft hat mich dazu gebracht, mich mehr auf das zu konzentrieren, was ich wirklich liebe, und mich darauf zu stützen, andere Menschen zu inspirieren."

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert im Otkober 2019