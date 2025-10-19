Bekommt Christina Hänni Arbeit und Familie unter einen Hut?

Christina Hänni (35), bekannt aus der Tanzshow Let's Dance, sprach in ihrem Podcast "Don't Worry Be Hänni" offen über die Herausforderungen ihres Mama-Daseins. Seit sie im Juni 2024 Mutter einer Tochter wurde, hat sich ihr Alltag grundlegend verändert. Sie sei derzeit in der "Mama-Phase" und finde es manchmal schwierig, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. "Es ist nicht immer einfach. Du hast immer das Gefühl, du musst beides können", erklärte die Influencerin. Besonders im Alltag, wenn ihr Ehemann Luca Hänni (31) für Dreharbeiten oder seine Tour unterwegs sei, müsse sie vieles allein bewältigen, was sie an ihre Grenzen bringe.

Für ihre Familie hat Christina sogar die Teilnahme an der bevorstehenden "Let's Dance"-Tour abgesagt, da diese mit der Tournee ihres Mannes kollidiert. Dennoch betonte die Tänzerin im Podcast auch, dass das Leben mit ihrer Tochter jetzt zunehmend Spaß mache. Insbesondere, da ihre Tochter aktiver werde und Freude an gemeinsamen Aktivitäten wie Besuchen auf Spielplätzen finde. Diese neuen Erlebnisse seien für das Paar eine große Freude, auch wenn der Balanceakt zwischen beruflichen und privaten Anforderungen sie herausfordere.

Schon Mitte Juli teilte die Tänzerin einen besonderen Meilenstein ihrer Tochter im Netz. In ihrer Instagram-Story zeigte Christina ein Video, in dem die Kleine eigenständig stand und erste unsichere Schritte machte. Dazu schrieb sie ganz offen: "Ich bin noch nicht bereit dafür." Der emotionale Moment, als ihre Tochter am Couchtisch Halt suchte und mutig nach vorne tapste, begeisterte nicht nur Christina selbst, sondern auch ihre Fans.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni und ihre Tochter im August 2024

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Instagram / lucahaenni1 Christina Hänni schiebt ihre Tochter im Kinderwagen, April 2025