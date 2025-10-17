Olivia Attwood und Bradley Dack wollen ihre Ehe retten

Olivia Attwood (34) beeindruckt einmal mehr mit ihrer Offenheit, indem sie ihren Fans intime Einblicke in ihre Ehe mit Fußballer Bradley Dack gewährt. Nach herausfordernden sechs Monaten gesteht der Reality-TV-Star, dass ihre Ehe "verdammt schwer" sei. Die beiden, die im Juni 2023 geheiratet haben, hatten zuletzt mit Gerüchten über eine Krise zu kämpfen. Grund dafür waren Fotos von Olivia mit Radiokollege Pete Wicks (36) auf einer Yacht in Ibiza, die Bradley verärgert haben sollen. "Ich verstehe, warum Brad das nicht mochte. Wir waren alle auf dem Boot, haben getrunken und uns umarmt und waren wie beste Freunde, es war eine familiäre Stimmung", so Olivia bei der Daily Mail. Dennoch zeigen die beiden Entschlossenheit: Um ihrer Beziehung Priorität einzuräumen, verkauft das Paar ihr Haus in Cheshire und sucht ein neues gemeinsames Zuhause in London.

Die Beziehung der beiden, die vor über zehn Jahren begann, wurde durch Olivias hektischen Terminkalender und Bradleys Fußballkarriere auf die Probe gestellt. Während Olivia nach eigenen Angaben ihre Karriere oft in den Vordergrund gerückt hat, legte sie zuletzt zum ersten Mal seit Jahren eine Arbeitspause ein, um mehr Zeit mit Bradley zu verbringen. Der Umzug nach London, so hofft das Paar, wird ihnen mehr Stabilität bringen, nachdem sie zuletzt zwischen ihrer Wohnung in der Hauptstadt und dem gemeinsamen Haus in Cheshire gependelt waren. Olivia bemerkte, dass ihr Ehemann sie trotz aller Herausforderungen immer unterstützt, und betonte, dass sie in ihrer Beziehung hart arbeiten müssen.

Hinter der Öffentlichkeit steckt eine turbulente Geschichte: Das Paar trennte sich einst, nachdem Bradley untreu war – ein Ereignis, das Olivia sogar dazu inspirierte, ihre Show "Bad Boyfriends" zu drehen. Trotz Höhen und Tiefen seien sie ehrlich zueinander und zu ihren Fans, betont Olivia. Sie beschreibt die Ehe als anstrengend, aber auch lohnend, und teilt sentimentale Momente auf Instagram, darunter einen Beitrag mit Bradley, der scherzte: "Ich habe es geschafft. Leben komplett." Bevor Olivia jedoch in ihren vollen Arbeitsrhythmus zurückkehrt, verbringt sie noch Zeit in den Vereinigten Staaten und ist zu Heidi Klums (52) legendärer Halloween-Party eingeladen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviajade_attwood Bradley Dack und Olivia Attwood im Juni 2023