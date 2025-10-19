Filip Pavlovic zeigt gebrochene Hand nach Fame Fighting

Filip Pavlovic (31) musste bei seinem gestrigen Fame-Fighting-Auftritt eine herbe Niederlage einstecken, die ihn psychisch, aber auch körperlich noch einige Zeit beschäftigen dürfte: In einem packenden Duell gegen Reality-Kollege Can Kaplan unterlag er seinem Gegner nach Punkten, nachdem er sich schon in der ersten Runde die Hand gebrochen hatte. Wie eine Instagram-Story des 31-Jährigen zeigt, trägt er aktuell einen dicken Gipsverband an der rechten Hand. "Deshalb konnte ich nicht das abrufen, was ich eigentlich zeigen wollte", rechtfertigt sich Filip, zeigt sich aber trotz des schmerzhaften Rückschlags kämpferisch: "Ich komme stärker zurück", verspricht er.

Die Verletzung bremste Filip offenbar schon früh im Duell aus, doch gab sich der einstige Dschungelkönig durchgehend kampflustig. Spätestens ab der zweiten Runde dominierte sein Gegner Can das Tempo und setzte mit aggressiven Manövern immer wieder Treffer. Filip ließ sich davon nicht unterkriegen und kämpfte tapfer weiter, doch am Ende sollte es nicht für den Sieg reichen. Auf Instagram zieht er dennoch eine positive Bilanz und schreibt: "Ich denke, dass ich mein Kämpferherz im Ring gelassen habe." Zudem sprach er Can seinen Glückwunsch aus und bedankte sich bei seinen Unterstützern für den "unglaublichen Support".

Filip ist nicht nur durch seine Kämpferqualitäten bekannt geworden, sondern vor allem durch seine Teilnahme an diversen Reality-Formaten. Sein Publikum liebt ihn für seine offene, ehrliche Art und seinen Humor. Doch Filip hat auch eine sportliche Seite – den Sprung in die Welt des Fame Fighting machte er, um sich selbst herauszufordern und neue Grenzen auszuloten, wie er berichtete. Bereits im Vorfeld des Kampfes hatte er betont, dass ihm Teamarbeit und mentale Stärke besonders wichtig seien. Seine Fans scheinen trotz der Niederlage zu ihm zu stehen, und das dürfte ihn motivieren, bald erneut in den Ring zu steigen.

Anzeige Anzeige

Imago Filip Pavlović beim offiziellen Wiegen vor Fame Fighting 3 im Atlantic Hotel Essen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Can Kaplan und Filip Pavlovic, Fame Fighting 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Oliver Langel Filip Pavlovic und Can Kaplan, Oktober 2025