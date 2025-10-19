Show? Kim Virginias Ehe mit Nikola ist wohl nicht offiziell

Vergangenen Mittwoch gaben Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sich das Jawort. Aber ist die Heirat überhaupt rechtskräftig? Jetzt gibt es Anzeichen, dass die beiden Influencer ihre Eheschließung nicht registrierten. Wie Bunte berichtet, ist unter der Zertifikatsnummer auf der Webseite des Clark County in Las Vegas die Zeile "Certificate Not Filed", zu Deutsch "Zertifikat nicht eingereicht", zu lesen. Grundsätzlich hat man nach der Erteilung der Lizenz zehn Tage Zeit, das Zertifikat nachzureichen. Kim und Nikola bekamen ihre Lizenz schon am 6. Oktober – damit ist ihr Zeitfenster ausgelaufen. "Sie könnten zwar sagen, dass sie geheiratet haben, denn möglicherweise hat eine Zeremonie stattgefunden. Rechtskräftig ist die Ehe aber erst, wenn das Zertifikat eingereicht wurde", erklärte eine Sprecherin des Standesamtes dem Magazin.

Erst wenn die notwendigen Papiere eingereicht wurden, kann die Ehe von Kim und Nikola auch in Deutschland anerkannt werden. Die beiden äußerten sich bisher noch nicht dazu. Der Vorwurf, die Ehe sei "fake" oder Show, kam aber auch schon aus den Reihen der Follower. Unter dem Instagram-Post, in dem sie ihre Hochzeit verkündeten, verteidigte Kim sich: "Warum sollte man so tun, als ob man heiratet oder irgendwas inszeniert? Verstehe den Sinn dahinter nie. So hobbylos ist doch niemand." Als die Realitystars sich die Lizenz zum Heiraten holten, gab es auch schon reichlich Verwirrung. Durch ein Missverständnis dachten Kim und Nikola nämlich, sie seien nun schon rechtskräftig verheiratet. Ihre Community musste sie aufklären, dass es sich nur um die Genehmigung handelte.

Am Mittwoch stand das Paar dann endlich vor einem Traualtar in einer Wedding-Chapel in Las Vegas. Ihren Followern teilten sie die schönen Neuigkeiten direkt im Anschluss mit. In ihrer Story hielt Kim stolz einen funkelnden Ring in die Kamera. "Leute, es ist eine Wifey im Haus. Wir sind jetzt offiziell Mr. und Mrs.", freute sie sich. Gefeiert haben die beiden im Anschluss ganz bodenständig und nur zu zweit. Weitere Bilder zeigten sie mit einem Glas Sekt und einem Stück Karottenkuchen auf dem Bordstein. "Das Buffet ist offiziell eröffnet. Danke fürs Catering an den Walgreens Supermarkt", witzelte die 30-Jährige.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia nach ihrer Las-Vegas-Hochzeit

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025