Inkognito: Dick Van Dyke (99) feiert heimlich im Disneyland

Filmlegende Dick Van Dyke (99) hat verraten, dass er 2023 komplett inkognito das Disneyland in Anaheim besuchte – damals schon im stolzen Alter von 97 Jahren. An der Seite seiner 46 Jahre jüngeren Frau Arlene feierte er damals in der exklusiven Dream-Suite des Resorts, wie er im Gespräch mit People berichtete. Vom Balkon aus wagte Dick zunächst einen vorsichtigen Blick ins Gewimmel, um zu sehen, ob ihn jemand erkennen würde. Doch als unten niemand reagierte, rollte das Paar hinaus ins Vergnügen: Mit einem Rollstuhl machten sie sich auf den Weg zu den Attraktionen, mitten hinein ins bunte Treiben. Ganz ohne Starallüren, aber mit der Freude eines Mannes, der sich seinen kindlichen Blick auf die Welt bewahrt hat.

Arlene erinnerte sich noch lebhaft an den Tag: sechs Fahrten, pures Vergnügen, und ein ganz besonderer Favorit. "Er liebte die Cars-Fahrt", schwärmte sie über Dicks Begeisterung für "Radiator Springs Racers" in "Cars Land", inspiriert vom Pixar-Hit "Cars". Auch mit 97 zeigte der "Mary Poppins"-Star noch echte Kinderfreude. Doch ganz unerkannt blieb er am Ende des Tages dann doch nicht: Ein kleines Mädchen rief entzückt "Dip And Dyke!" – eine charmante Wortneuschöpfung, die Dicks Tag perfekt machte und Arlene bis heute zum Lachen bringt.

Diese liebevollen Erinnerungen teilte das Paar nun bei seiner Wohltätigkeitsveranstaltung "Vandy High Tea" in Malibu. Zwischen Teetassen, Gebäck und Glamour blickten sie auf Dicks legendäre Karriere zurück, die 1964 mit "Mary Poppins" Fahrt aufnahm. Das Event verband britisches Teatime-Flair mit Hollywood-Nostalgie – und diente einem guten Zweck: Die Spenden sollen die Van-Dyke-Kunststiftung und das geplante Dick-Van-Dyke-Museum unterstützen. Ein Nachmittag voller Herz, Humor und Geschichte – ganz im Stil des Mannes, der selbst mit fast hundert Jahren noch märchenhafte Momente erlebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke und Ehefrau Arlene Silver Van Dyke im Dezember 2015 im Disneyland in Anaheim

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler

Hättet ihr gedacht, dass Dick im Disneyland unerkannt bleiben kann? Ja, so bekannt ist er nun auch wieder nicht. Nein, das überrascht mich. Ergebnis anzeigen