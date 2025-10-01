"Vermisse dich": Menowin Fröhlich betet verzweifelt zu Gott

Das Trennungsdrama – oder besser gesagt: die öffentliche Schlammschlacht – zwischen Menowin Fröhlich (38) und seiner Noch-Ehefrau Şenay (34) erreicht einen neuen Höhepunkt. Der ehemalige DSDS-Star veröffentlichte in seiner Instagram-Story emotionale Worte zum elften Geburtstag seines Sohnes Vioness. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb der Musiker, der laut eigener Aussage alle rechtlichen Schritte für eine Scheidung bereits eingeleitet hat: "Ich vermisse dich so sehr. Heute wirst du elf Jahre alt." In seinen Zeilen richtete er außerdem eine Botschaft an einen "himmlischen Vater", in der er darum bat, seine Kinder zu beschützen und die Familie, zu der auch sein Großcousin Sido (44) zählt, wieder zu vereinen: "Bitte halte Deine schützende Hand über sie, bewahre sie vor allem Bösen und schenke ihnen Frieden in Herz und Seele." Die rührenden Zeilen kommen während des sich zuspitzenden Streits mit Şenay um den Zugang zu seinen Kindern.

Die Berührungspunkte der beiden Ex-Partner bleiben allerdings weiterhin konfliktgeladen. Menowin wirft seiner ehemaligen Partnerin vor, ihm den Kontakt zu ihren gemeinsamen fünf Kindern zu verweigern, während Şenay dies laut eigenen Angaben bestreitet. Sie behauptet, dass er sich nicht regelmäßig um den Kontakt bemühe. Als Gründe für die Trennung von Menowin, der mittlerweile wohl wieder eine neue Freundin hat, nannte Şenay laut RTL Kontrollverhalten, Drogenprobleme sowie den Verdacht auf Untreue seitens des Sängers. Gleichzeitig wies sie dessen öffentliche Anschuldigungen, sie selbst habe ihn betrogen, entschieden zurück und richtete ihren Fokus auf das Wohlergehen der gemeinsamen fünf Kinder. Schließlich sind sie diejenigen, die mittendrin sind in dieser emotionalen Auseinandersetzung, die immer wieder auf sozialen Plattformen ausgetragen wird.

Menowin scheint dabei Unterstützung im Glauben zu suchen, wie seine religiösen Worte auf Instagram erneut zeigen. "Herr, ich bitte dich auch, dass Du uns als Familie wieder vereinst", äußerte er seine wohl sehnlichsten Wünsche nach Harmonie und familiärem Frieden in seinem teilweise doch kryptischen Post. Die Beziehung zu Şenay schien lange stabil, bis die überraschende Trennung nach 14 Jahren Beziehung und knapp sechs Jahren Ehe kam. Nun scheint das Verhältnis belastet wie nie. Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger öffentlich über die Bedeutung seiner Familie spricht. In Interviews betonte er wiederholt, wie wichtig ihm der Zusammenhalt sei. Die aktuellen Schlagzeilen zeigen jedoch, wie zerbrechlich diese Bindung geworden ist und wie viel Hoffnung Menowin in ihre künftige Reparatur setzt – und das, obwohl er seiner Ex noch vor wenigen Monaten auf Instagram vorwarf, sie habe ihn in der Ehe behandelt wie einen Hund und ihn mit Lügeninformationen gefüttert.

ActionPress Menowin Fröhlich im September 2020

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und Ronja, Juli 2025