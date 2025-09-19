"Kein Rosenkrieg": Menowin Fröhlich gibt Scheidungs-Update

Menowin Fröhlich (38) hat Neuigkeiten zu seiner laufenden Scheidung bekanntgegeben und dabei betont, dass es trotz der schwierigen Umstände keinen Streit mit seiner Noch-Ehefrau Senay Ak (34) gebe. In einer Instagram-Story erklärte der Musiker und Reality-TV-Star: "Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, wir kommen hier an der Stelle in den nächsten Rosenkrieg. Das wollen wir auf gar keinen Fall." Laut Menowin seien alle rechtlichen Schritte bereits eingeleitet worden, und die entsprechenden Anträge seien nun auf dem Weg. Er sei erleichtert darüber, dass die Angelegenheit jetzt in die nächsten Phasen übergehe.

Der 38-Jährige zeigte sich dankbar, dass der Prozess in geregelte Bahnen gelenkt wurde, und betonte, dass er den weiteren Verlauf in höhere Hände lege. "Jetzt übergebe ich alles in Gottes Hände und ich weiß, dass alles gut wird", sagte Menowin ruhig, aber deutlich emotional. Die bevorstehende Scheidung scheint ihn jedoch nicht unberührt zu lassen, vor allem in Hinblick auf seine Kinder. Besonders wichtig sei es ihm, sie bald wiederzusehen, möglicherweise an seinem Geburtstag. "Es macht auf jeden Fall etwas in meinem Herzen. Und ich hoffe, dass ich meine Kinder an meinem Geburtstag sehen darf", teilte er in seiner Story mit.

Menowin ist nicht nur durch seine musikalischen Projekte, sondern auch durch seine Auftritte in diversen Reality-TV-Formaten bekannt. Sein Privatleben stand dabei oft im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung. Der Sänger hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über die enge Bindung zu seiner Familie gesprochen. Seine Kinder bedeuten ihm viel, und er betonte in Interviews zuvor stets, wie wichtig es für ihn sei, eine starke und verantwortungsbewusste Vaterfigur zu sein. Auch in schwierigen Lebensphasen wie dieser scheinen seine Familie und sein Glaube eine wichtige Stütze für ihn zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025