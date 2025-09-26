Betrog Menowin Fröhlich Senay mit seiner neuen Freundin?

In einer emotionalen Instagram-Fragerunde hat Senay Ak (34) jetzt neue Details zu ihrer Vergangenheit mit Menowin Fröhlich (38) preisgegeben. Dabei geht es vor allem um seine neue Freundin Ronja, die längst keine Unbekannte für sie ist. Auf die Frage eines Followers, ob Ronja die aktuelle Partnerin ihres Ex-Mannes sei, antwortete Senay knapp mit "Jap. Die alte Neue." Im Verlauf des Q&A erklärte sie zudem, dass Menowin bereits vor Jahren eine Affäre mit Ronja gehabt haben soll – und das während ihrer gemeinsamen Beziehung. "Es war keine Beziehungspause, er war mit mir zusammen und hat bei mir gelebt", betonte sie.

Für Senay ist Ronja seit Jahren ein schwieriges Thema. Sie berichtet, dass ihr Ex schon in den frühen Tagen ihrer Beziehung zweigleisig gefahren sein soll und Ronja zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in seinem Leben war. Erst später habe sich Menowin endgültig für Senay entschieden, nur um sie dann erneut mit der gleichen Frau zu hintergehen. In den Fragen und Antworten wird zudem deutlich, dass Senay sowohl enttäuscht als auch verletzt über das wiederholte Verhalten ihres Ex-Mannes ist. "Das stimmt, sie wusste alles", kommentierte sie auf die Nachfrage eines Followers, ob Ronja damals über ihren Beziehungsstatus im Bilde war.

Die Spannungen zwischen den beiden Frauen scheinen seit der aktuellen Beziehung von Menowin mit Ronja wieder aufgeflammt zu sein. Vor Kurzem kamen Vorwürfe ans Licht, wonach es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen gekommen sein soll. Während Senay behauptet, von Ronja verletzt worden zu sein, sieht Menowin die Situation offenbar anders, wie aus einem Social-Media-Post des Musikers deutlich wurde. Ob die Vergangenheit hier weiter die Gegenwart überschattet, bleibt offen, doch es scheint, als sei das Kapitel auch für Senay noch lange nicht abgeschlossen.

Instagram / senayfroehlich Şenay Fröhlich, 2020

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja