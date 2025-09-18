Griff Senay Fröhlich in Wahrheit Menowins neue Freundin an?

Musiker Menowin Fröhlich (38) sorgt erneut für Aufsehen – diesmal nimmt er in eigener Sache Stellung. In einer Instagram-Story äußerte er sich jetzt zu einem Zwischenfall, der Anfang des Monats stattfand. Seine Ex-Partnerin Senay Ak (34) behauptete, sie sei von seiner neuen Freundin Ronja angegriffen und verletzt worden. Als Beweis präsentierte sie Kratzspuren an ihrem Hals. Doch der ehemalige DSDS-Star wirft nun ein neues Licht auf die Ereignisse. Mit einem Foto von Ronjas bandagierter Hand konfrontiert er seine Follower: "Jetzt sagt ihr mir doch, ob das nur von einer Seite ausging oder ob das zwei waren."

Senay hat nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei erstattet. Menowin und Ronja verzichteten jedoch darauf, ihrerseits rechtliche Schritte einzuleiten, wie Schmerzensgeldforderungen oder eine Gegenanzeige. Der Realitystar erklärte, Ronja habe Senay nicht finanziell schaden wollen. Gleichzeitig betonte er, dass hier seiner Meinung nach "ein falsches Spiel gespielt" werde. Über die genauen Umstände oder einen spezifischen Tathergang äußerte sich der Sänger jedoch bewusst nicht. Die Wogen zwischen den Parteien scheinen jedenfalls noch längst nicht geglättet zu sein.

Anlass des Streits war ein Treffen im Parkhaus von Weiterstadt zum Austausch des gemeinsamen Sohnes, das für alle Beteiligten unerwartet eskalierte. Während Senay ihr Kind abholen wollte, geriet sie mit Ronja aneinander. "Ich habe auch Blessuren davongetragen", sagte die Noch-Ehefrau damals gegenüber RTL und präsentierte ihre Verletzungen an ihrem Hals als Beweis. Schon in früheren Konflikten trugen beide Parteien ihre Differenzen oft öffentlich aus, ein Umstand, der die Spannungen immer wieder verschärft.

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich postet verletzte Hand seiner Freundin Ronja, September 2025