"Ihr Lachen": Menowin Fröhlich schwärmt von Freundin Ronja

Menowin Fröhlich (38) schwebt auf Wolke sieben! Der Musiker und Reality-TV-Star teilte in seiner Instagram-Story ein romantisches Foto mit seiner neuen Freundin Ronja – doch nicht nur das Bild sprach für sich, auch seine innigen Worte zu ihrer besonderen Beziehung gingen unter die Haut. Mit poetischer Zuneigung schilderte Menowin, was Ronjas Lachen für ihn bedeutet: "Wenn Ronja lacht, bricht Licht durch alle Schatten. Es ist, als ob der Himmel selbst einen Moment innehält, nur um ihr zuzuhören. Ihr Lachen ist kein Geräusch – es ist eine Melodie, ein warmer Strom, der mein Herz umspült und mich erinnert, wie schön das Leben sein kann."

Zuletzt hatte Menowin immer wieder mit persönlichen Höhen und Tiefen in der Öffentlichkeit Schlagzeilen gemacht. Doch seine Zeilen lassen keinen Zweifel daran, dass die Liebe zu Ronja sein Leben positiv beeinflusst. Die Romantik scheint den Sänger regelrecht beflügelt zu haben: "Jedes Mal, wenn [ihr Lachen] erklingt, vergesse ich für einen Atemzug alle Sorgen und Kämpfe. Es trägt den Duft von Freiheit, von Sommerregen und Kindheitsträumen. In ihrem Lachen wohnt Hoffnung, und ich weiß: Solange es dieses Lachen gibt, ist kein Tag wirklich verloren."

Romantische Gesten scheinen für Menowin und seine neue Partnerin keine Seltenheit zu sein. Erst vor Kurzem hatten die beiden Fans mit einem Partnertattoo überrascht, das ihre Verbundenheit symbolisiert. Gemeinsam haben sie sich die Namen des jeweils anderen auf den Ringfinger stechen lassen – ein Zeichen für ihre Verbundenheit, das mehr sagt als tausend Worte. Nach der schwierigen Phase, die Menowin mit der Trennung von seiner vorherigen Ehe hinter sich hat, wirken er und Ronja wie ein perfekt eingespieltes Duo.

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seiner Freundin Ronja, 2025

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und Ronja zeigen ihr neues Partnertattoo

