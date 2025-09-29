Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Menowin Fröhlich
Laut Şenay sucht Menowin Fröhlich keinen Kontakt zu den Kids

Laut Şenay sucht Menowin Fröhlich keinen Kontakt zu den Kids

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min

Seit ihrer überraschenden Trennung im Frühjahr streiten Menowin Fröhlich (38) und Şenay (34) regelmäßig im Netz – meistens geht es dabei um ihre fünf gemeinsamen Kinder. Während der DSDS-Star beklagt, seine Ex-Frau verbiete ihm den Kontakt zu seinen Sprösslingen, behauptet sie das genaue Gegenteil. "Er kann jederzeit bei mir anrufen und mit seinen Kindern sprechen. Es kommt aber nichts", erzählt Şenay in einem Q&A auf Instagram.

Mehr als ein Telefonat ist allerdings nicht drin – Şenay möchte nicht, dass Menowin direkten Kontakt zu den Kids hat. "Natürlich haben Väter das Recht, [ihre Kinder] zu sehen. Aber ich habe meine Gründe und die möchte ich hier nicht öffentlich preisgeben", deutet sie an. Für Şenay ist es klar, wer die Schuld an der misslichen Lage trägt. Menowin sei damals einfach ohne Vorwarnung gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Für die stolze Mutter fühlt es sich so an, als habe er die Familie im Stich gelassen.

Menowin, der mittlerweile schon wieder glücklich vergeben ist, stellt die Situation ganz anders dar. Immer wieder nutzt er seine Social-Media-Kanäle als Instrument, um Druck auf seine Ex aufzubauen. "Gib mir meine Kinder zurück", forderte er kürzlich öffentlich auf Instagram. Immer wieder legt er nahe, Şenay sei in Wahrheit das Problem. Kürzlich kam es angeblich sogar zu einem tätlichen Zwischenfall zwischen Menowins Ex und seiner neuen Freundin Ronja.

Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020
Instagram / senayfroehlich
Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020
Senay Ak und Menowin Fröhlich
ActionPress; Thomas Burg
Senay Ak und Menowin Fröhlich
Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja
Instagram / menowin.froehlich_official
Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja
Wem glaubt ihr – Menowin oder Şenay?
In diesem Artikel