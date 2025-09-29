Laut Şenay sucht Menowin Fröhlich keinen Kontakt zu den Kids

Seit ihrer überraschenden Trennung im Frühjahr streiten Menowin Fröhlich (38) und Şenay (34) regelmäßig im Netz – meistens geht es dabei um ihre fünf gemeinsamen Kinder. Während der DSDS-Star beklagt, seine Ex-Frau verbiete ihm den Kontakt zu seinen Sprösslingen, behauptet sie das genaue Gegenteil. "Er kann jederzeit bei mir anrufen und mit seinen Kindern sprechen. Es kommt aber nichts", erzählt Şenay in einem Q&A auf Instagram.

Mehr als ein Telefonat ist allerdings nicht drin – Şenay möchte nicht, dass Menowin direkten Kontakt zu den Kids hat. "Natürlich haben Väter das Recht, [ihre Kinder] zu sehen. Aber ich habe meine Gründe und die möchte ich hier nicht öffentlich preisgeben", deutet sie an. Für Şenay ist es klar, wer die Schuld an der misslichen Lage trägt. Menowin sei damals einfach ohne Vorwarnung gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Für die stolze Mutter fühlt es sich so an, als habe er die Familie im Stich gelassen.

Menowin, der mittlerweile schon wieder glücklich vergeben ist, stellt die Situation ganz anders dar. Immer wieder nutzt er seine Social-Media-Kanäle als Instrument, um Druck auf seine Ex aufzubauen. "Gib mir meine Kinder zurück", forderte er kürzlich öffentlich auf Instagram. Immer wieder legt er nahe, Şenay sei in Wahrheit das Problem. Kürzlich kam es angeblich sogar zu einem tätlichen Zwischenfall zwischen Menowins Ex und seiner neuen Freundin Ronja.

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020

ActionPress; Thomas Burg Senay Ak und Menowin Fröhlich

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja