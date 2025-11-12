Zeuge kontaktiert: Richterin droht Christina Block mit Haft

Der Prozess um Christina Block (52), bekannt als Steakhaus-Erbin, nimmt weiterhin eine dramatische Wendung. Am 21. Verhandlungstag, der am Dienstag, den 11. November, in Hamburg stattfand, drohte die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt der Angeklagten mit einem Haftbefehl, so Bild. Der Anlass: Christina Block hatte zugegeben, einen Zeugen kontaktiert zu haben, dem sie "gute Besserung" wegen einer Erkältung wünschte. Die Richterin sah dies jedoch als unzulässige Zeugenbeeinflussung und stellte klar: "Wenn Sie nicht aufhören, Zeugen zu kontaktieren, werde ich nicht zögern, einen Haftbefehl zu veranlassen." Die Verteidigung wies dies zurück und betonte, dass die Nachricht lediglich aus "empathischen Gründen" verschickt worden sei.

Vorangegangen war die Aussage eines inhaftierten Mitbeschuldigten, dessen Vater behauptete, Christina übe auf potenzielle Zeugen in Israel Druck aus, um deren Aussageverhalten zu beeinflussen. Zwei IT-Mitarbeiter der Block-Gruppe waren ebenfalls vernommen worden. Bereits öffentlich bekannt ist, dass Christina beschuldigt wird, eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt zu haben, um zwei ihrer Kinder in der Silvesternacht 2023/24 aus der Obhut des Vaters in Dänemark zu entführen. Nach Angaben der Anklage sollen die Kinder anschließend nicht zurückgekehrt sein, was zu der aktuellen gerichtlichen Auseinandersetzung geführt hat.

Privat hat die Angeklagte zuletzt zahlreiche Rückschläge hinnehmen müssen. Ein dänisches Gericht entzog ihr das Sorgerecht für ihre Kinder Klara und Theodor und sprach es ihrem ehemaligen Partner Stephan Hensel zu. Die Entscheidung basierte auf Angaben, laut denen die Kinder keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter wünschen. Christina, selbst Tochter der bekannten Gastronomenfamilie, hat über die Jahre in der Öffentlichkeit stets ihre Liebe zu ihrer Familie betont. Doch die anhaltenden Konflikte und gerichtlichen Entscheidungen scheinen diese Beziehung auf einen schwierigen Prüfstand gestellt zu haben.

Imago Christina Block auf dem Weg zum Landgericht Hamburg am 22.09.2025

Getty Images Christina Block im September 2025 vor Gericht

