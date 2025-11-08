Christina Block erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann

Im Hamburger Prozess um die mutmaßliche Entführung zweier Block-Kinder hat Christina Block (52) schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhoben. Vor dem Landgericht Hamburg erklärte die Unternehmerin, Stephan Hensel und dessen Anwalt hätten sie über öffentliche Aussagen unter Druck setzen wollen. Die Nebenklage habe gegenüber Medien signalisiert, sie könne ihre Kinder erst wiedersehen, wenn sie ihr Verteidigungsverhalten ändere. "Ich soll genötigt werden zu gestehen, was ich nicht getan habe", sagte sie in ihrer Erklärung, die sie im laufenden Verfahren verlas. Zugleich bekräftigte sie ihre Linie: "Ich bleibe dabei: Ich bin unschuldig", so Block laut dpa.

Die Tochter des Unternehmensgründers Eugen Block ist angeklagt, inmitten eines Sorgerechtsstreits den Auftrag erteilt zu haben, zwei ihrer vier Kinder in der Silvesternacht 2023/24 aus der Obhut ihres in Dänemark lebenden Ex-Mannes entführen zu lassen. Auch die von Hensel erhobenen Gewaltvorwürfe wies sie zurück. "Was mir vorgeworfen wird, habe ich nicht getan", sagte Block vor Gericht laut dpa und sprach von Erfindungen ihres Ex-Partners. Der Kern ihrer Nötigungsbeschwerde: Aussagen der Gegenseite hätten über den Umweg der Medien den Druck erhöhen sollen, damit sie ihre Verteidigungsstrategie ändere. Das Verfahren in Hamburg läuft weiter; Beweise und Einlassungen werden fortlaufend geprüft.

Abseits der juristischen Fronten geht es in diesem Familienkonflikt um weit mehr als Akten und Aktenzeichen. Christina ist die Tochter von Eugen Block, dem Gründer der Steakhauskette Block House, und Mutter von vier Kindern. Der Vater lebt in Dänemark, zwei der Kinder – darunter Klara und Theodor – stehen dort seit einem jüngst gefällten Gerichtsbeschluss unter seiner alleinigen Verantwortung und haben derzeit keinen Kontakt zur Mutter. Die räumliche Trennung zwischen Deutschland und Dänemark, Fragen des Alltags und die Organisation von Besuchen haben die Familienbeziehung bereits vor dem Prozess belastet.

Imago Christina Block auf dem Weg zum Landgericht Hamburg am 22.09.2025

Getty Images Christina Block im September 2025 vor Gericht

Imago Christina Block mit ihrem damaligen Partner Stephan Hensel und den Töchtern Greta und Johanna