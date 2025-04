Katharina Eisenblut verrät den Namen ihrer kleinen Tochter

Neun Monate hatte Katharina Eisenblut (30) auf ihr kleines Wunder gewartet. Mitte der Woche war es dann endlich so weit, und ihre Tochter erblickte das Licht der Welt. In einem Geburtsbericht auf Instagram verrät die einstige DSDS-Kandidatin nun endlich, wie das Kind heißt. "Herzlich willkommen, Emilia", verkündet die Sängerin und ergänzt: "Ein Tag, der unser Leben für immer verändert hat. Mit Tränen, Liebe und unendlicher Dankbarkeit durften wir unser kleines Wunder auf dieser Welt begrüßen." Der Name könnte einigen Fans bekannt vorkommen: Ihr erstgeborener Sohn heißt Emilio.

In ihrem Geburtsbericht nimmt die Influencerin kein Blatt vor den Mund. "Nachdem meine Fruchtblase aufgestochen wurde, gingen die Wehen ganz normal los", beschreibt die stolze Mutter und blendet Clips ein, in denen sie die Schmerzen wegatmet. Mit im Kreißsaal waren Katharinas Tante, eine Hebamme und ihr Partner Dominic Höppner. Der Unternehmer hielt seiner Liebsten während der Prozedur die Hand und begrüßte seine Tochter mit Tränen in den Augen. "Jetzt heißt es erst mal, die Kennenlernzeit zu genießen", sagt Katharina am Ende der Aufnahmen.

Nachdem die Geburt aus Sicht von Katharinas Fans ewig auf sich warten gelassen hatte, ging es am Ende ganz schnell. Am 10. April erklärte die Brünette, dass die Geburt in 13 Tagen eingeleitet werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon in der 38. Schwangerschaftswoche und die Sorge, dass das Baby zu groß werden könnte, war enorm. Weniger als eine Woche später hielt sie ihren Spross dann in den Armen.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic, Katharina Eisenblut und ihr Baby

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, April 2025

