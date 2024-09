"Batman"-Nostalgie: Arnold Schwarzenegger teilt Pic mit Uma

Arnold Schwarzenegger (77) und Uma Thurman (54) haben sich 27 Jahre nach dem Erscheinen ihres Films "Batman & Robin" wiedervereint. Auf Instagram teilt der Schauspieler ein Selfie mit seinem einstigen Co-Star – und löst damit pure Nostalgie bei seinen Fans aus. "Freeze und Ivy, wieder vereint. Pass auf, Batman", schreibt Arnold witzelnd dazu und spielt dabei auf ihre Rollen als Bösewichte Mr. Freeze und Poison Ivy an. Uma lässt den gemeinsamen Schnappschuss nicht unkommentiert, in der Kommentarspalte betont sie: "Wir sind das dynamische Duo!"

Trotz der schlechten Kritiken – der Film hat eine Bewertung von nur 12 Prozent auf Rotten Tomatoes [Stand: 15. September 2024, 12:40 Uhr] – hat "Batman & Robin" unter der Regie von Joel Schumacher mittlerweile Kultstatus erlangt. Neben Uma und Arnold spielten auch George Clooney (Batman), Alicia Silverstone (Batgirl) und Chris O'Donnell (Robin) in dem Streifen mit. Kritik und Zuschauerrückmeldungen beschrieben den Superheldenfilm als "zu überzogen und hektisch", was dazu führte, dass Warner Bros. Entertainment Pläne für weitere Fortsetzungen einstellte. Obwohl der Streifen an den Kinokassen weltweit rund 215 Millionen Euro einspielte, blieb er somit hinter den Erwartungen zurück.

Arnold und Uma können auf beeindruckende Schauspielkarrieren zurückblicken. Während der 77-Jährige mit Filmen wie "Terminator" und "Predator" seine Action-Karriere weiter ausbaute, wechselte Uma zwischen anspruchsvollen Rollen in Indie-Filmen und Blockbustern wie "Pulp Fiction". Abseits der Leinwand pflegen beide ein aktives Leben: Arnold teilt regelmäßig Einblicke in sein Fitness- und Familienleben, während Uma hingegen für ihr Engagement in sozialen und politischen Angelegenheiten bekannt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Uma Thurman als Poison Ivy und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze in "Batman & Robin", 1997

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige