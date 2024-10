In diesen Rollen glänzte Uma Thurmans seit "Pulp Fiction"

Schwarze Bobfrisur, roter Schmollmund und der unvergleichliche Schlafzimmerblick – so wurde Uma Thurman (54) in "Pulp Fiction" in den 90ern zur Leinwandikone. Das Filmposter schmückt auch knapp 30 Jahre später noch zahlreiche Kinos und Wohnzimmerwände. Mit ihrer Darstellung der selbstbewussten Gangsterbraut eroberte Uma Hollywood im Sturm und legte den Grundstein für ihre facettenreiche Karriere. Im Laufe der Zeit bewies die Schauspielerin ihre optische Wandelbarkeit: Ob blonder Wellen-Bob oder lange Mähne – sie ist und bleibt ein echter Hingucker. Besonders unvergessen bleibt jedoch ihr legendärer Look im gelben Overall als Profikillerin "Black Mamba" in Quentin Tarantinos (61) Kultfilm "Kill Bill".

Umas Weg ins Rampenlicht begann nicht auf der Leinwand, sondern, ähnlich wie bei ihrer Mutter, dem deutsch-schwedischen Model Nena von Schlebrügge, auf dem Laufsteg. Zunächst feierte sie als Model Erfolge, bis sie – fast zufällig – die Rolle der Mia Wallace in Quentins Kassenschlager ergatterte. Ursprünglich standen andere große Namen auf der Liste, darunter Holly Hunter und Jennifer Aniston (55), die jedoch absagen mussten. Damit ebnete sich der Weg für Umas großen Durchbruch. In den darauffolgenden Jahren zeigte sie ihre schauspielerische Bandbreite: Von der verführerischen "Poison Ivy" in "Batman & Robin" bis hin zur charmanten Beziehungsratgeberin in "Zufällig verheiratet". Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes glänzte sie erneut an der Seite von Richard Gere (75) und Jacob Elordi (27), als der Film "Oh, Canada" Weltpremiere feierte.

Neben ihrer schillernden Filmkarriere spielte das familiäre Umfeld für Uma stets eine große Rolle. Der spirituelle Hintergrund, den sie durch ihren Vater Robert Thurman, einem renommierten Buddhismus-Professor, erfuhr, könnte kaum stärker im Kontrast zu ihren oft gewalttätigen Filmrollen stehen. Übrigens war Robert der erste Amerikaner, der vom Dalai Lama (89) zu einem buddhistischen Mönch geweiht wurde und ihr Name stammt von einer hinduistischen Göttin. Er bedeutet "Die Gnadenreiche" und spiegelt diese tiefe spirituelle Verbundenheit wider. 1998 heiratete sie Schauspielkollegen Ethan Hawke (53), mit dem sie zwei Kinder hat, die mittlerweile in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern getreten sind. Allerdings ist das Paar bereits seit 2004 geschieden.

Getty Images Uma Thurman, Time 100 Gala, 2024

Pascal Le Segretain/Getty Images Uma Thurman mit ihrer Tochter Maya Hawke

