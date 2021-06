Schon wieder löst Uma Thurmans (51) Liebesleben Schlagzeilen aus. Der Schauspielerin wurde bereits im Herbst vergangenen Jahres nachgesagt, sich wieder verliebt zu haben. Der Hollywoodstar lernte am Strand den Architekten Peter Sabbath kennen – und Berichten zufolge hatte es zwischen beiden gefunkt. Bestätigt hat Uma die Beziehung nie. Nun soll es aber auch einen anderen Mann in ihrem Leben geben!

Die New York Times berichtete bereits am vergangenen Freitag, dass die "Kill Bill"-Darstellerin jemanden daten würde. Jetzt ist auch raus, um wen es sich bei ihrem neuen Freund handelt: Justin B. Smith ist ein US-amerikanischer Unternehmer und Firmenchef des Medienunternehmens Bloomberg Media Group. Die beiden sollen auf einer Hausparty des 51-Jährigen in Washington D.C. als Paar aufgetreten sein. Weitere Details über Umas neue Liebe sind bis dato wieder mal ein gut gehütetes Geheimnis.

In der Vergangenheit war Uma zweimal verheiratet gewesen. 1990 hatte sie Batman-Star Gary Oldman (63) das Jawort gegeben, doch nach zwei Jahren war ihre Ehe gescheitert. Ende der 90er-Jahre wagte sie mit Schauspieler Ethan Hawke (50) einen weiteren Versuch – dieses Mal hatte der Bund fürs Leben immerhin sieben Jahre gehalten. Aus ihrer Ehe mit Ethan stammen ein Sohn und eine Tochter. Eine weitere Tochter teilt sie mit dem französischen Bankier Arpad Busson (58).

Getty Images Justin B. Smith, Unternehmer

Sebastian Artz/Getty Images Ethan Hawke und Uma Thurman 2002

Getty Images Arpad Busson und Uma Thurman, 2013

