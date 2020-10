Hat Uma Thurman (50) endlich wieder einen Mann an ihrer Seite? Während sie beruflich erfolgreicher kaum sein könnte, verließ die Blondine in Liebesdingen immer wieder das Glück. Der "Pulp Fiction"-Star konnte bislang den Partner fürs Leben noch nicht finden – zweimal wurde die Schauspielerin schon geschieden, auch die Beziehung zu Arpad Busson (57) zerbrach. Jetzt scheint die Hollywood-Ikone aber endlich wieder auf Wolke sieben zu schweben!

Wie ein Insider Page Six berichtet, datet Uma aktuell anscheinend den Architekten Peter Sabbeth. Die beiden sollen sich zufällig am Strand von Sag Harbour kennengelernt haben. Der Kreativmensch habe den Megastar aber gar nicht als solchen erkannt! "Peter hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wer Uma war", erzählt die Quelle. Sie sei mit ihren Hunden am Strand entlang spaziert. Da habe er sie gefragt, ob sie auf seinen Vierbeiner aufpassen könne, damit er eine Runde schwimmen gehen kann. "Uma stimmte zu, passte auf seinen Hund auf – und jetzt, ein paar Monate später, sind sie wahnsinnig verliebt und wollen gemeinsam ein Haus in den Hamptons kaufen", fährt der Informant fort.

Ein Glück, dass Uma sich dazu entschied, sich während des Lockdowns mit ihren Kindern Maya (22), Levon (18) und Luna in den Hamptons einzurichten – sonst wäre sie Peter womöglich nie begegnet, der dort lebt und arbeitet.

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Uma Thurman

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Uma Thurman mit ihrer Tochter Maya Hawke, 2019

Anzeige

Getty Images Uma Thurman und ihr Sohn Levon Thurman-Hawke bei einer Modenschau in Paris 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de