Neuer "Superman" David Corenswet verletzte sich beim Dreh

David Corenswet hat in der Rolle des neuen Superman nicht nur schauspielerisch alles gegeben, sondern auch körperlich einiges einstecken müssen. In der Show "Lie Detector Test" von Vanity Fair erzählte der 32-Jährige, dass er sich während der Dreharbeiten bei einer spektakulären Flugszene den "wildesten Bluterguss" zuzog. David berichtete, dass ein Gurt während der Aufnahme so ungünstig saß, dass er sich am rechten Hoden verletzte. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass es tatsächlich Filmmaterial davon gebe, wie er durch die Luft gezogen wurde, begleitet von seinem entsetzten Ausruf: "Mein Hoden!"

Ob der Vorfall David noch stärker im Hinblick auf seine geringe Gage schmerzt? Erst kürzlich wurde bekannt, dass David bei seiner Gage in seinem ersten Superman-Einsatz benachteiligt worden war. Laut Berichten des Portals Puck erhielt er lediglich 646.000 Euro für seine Hauptrolle. Schauspielkollege Nicholas Hoult (35) hingegen erhielt über 1,7 Millionen Euro für seine Mitwirkung. Trotz der ungleichen Vergütung beweist der neue Mann aus Stahl jedoch Humor und Gelassenheit, auch wenn die Dreharbeiten nicht nur körperlich anstrengend, sondern offenbar auch gelegentlich schmerzhaft waren.

David ist auf der Leinwand kein Unbekannter. Nach seinem Schauspielstudium an der renommierten Juilliard School in New York machte er durch Rollen in Netflix-Produktionen wie "The Politician" und "Hollywood" auf sich aufmerksam. Seine makellose Superhelden-Statur, das strahlende Lächeln und sein Sinn für Humor machen ihn zu einem würdigen Nachfolger seiner ikonischen Vorgänger. Mit seiner akribischen Vorbereitung auf die Dreharbeiten und seiner beeindruckenden Präsenz hat David nicht nur die Fans, sondern auch Kritiker überzeugt.

Getty Images David Corenswet posiert auf einem Fanevent in London, 2025

Getty Images David Corenswet im Jahr 2022

LMK/ActionPress David Corenswet als Superman