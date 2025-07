Der Mix: Das unterscheidet Anna Lippkes Kochbuch von anderen

Anna Lippke teilte vor Kurzem aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans im Netz: Die Influencerin veröffentlicht ihr eigenes Kochbuch. Doch dabei handelt es sich um viel mehr als nur eine simple Rezeptsammlung. Im Gespräch mit Promiflash lässt Anna durchblicken, dass ihr Buch einen spannenden Mix aus kulinarischen Inspirationen, wissenschaftlichen Fakten und persönlichen Erfahrungen bietet. "Wir haben nicht nur 51 Rezepte drin, sondern wir haben ja einmal einen wissenschaftlichen Teil drin. Da habe ich mir eine Ernährungsexpertin mit rangeholt, die einmal so eine Abnahme komplett von oben bis unten erklärt", verrät sie. Die Expertin beleuchtet unter anderem Themen wie Kaloriendefizite, Mythen zur Proteinaufnahme und Intervallfasten.

Ein besonderes Highlight des Buches ist der sehr persönliche Teil, in dem Anna detailliert über ihre eigene Ernährungsreise spricht. Sie beschreibt darin, wie sich ihre Beziehung zum Essen seit ihrer Kindheit entwickelt hat, welche festgefahrenen Muster entstanden sind und was sie schlussendlich verändert hat, um erfolgreich abzunehmen. Dabei wagt sie auch einen tiefen Blick in ihre Erfahrungen mit Therapien und ihren Weg hin zum intuitiven Essen. Ihr Ziel ist es, Menschen nicht nur praktische Tipps zu geben, sondern auch eine Art Leitfaden zu schaffen, der vor allem Anfängern bei ihrem Einstieg ins Thema Abnehmen hilft. Laut Anna soll das Buch wie ein modernes Nachschlagewerk für alle Themen rund um Ernährung, Gesundheit und Wohlfühlen funktionieren.

Bereits vor rund einer Woche hatte Anna auf Instagram voller Stolz verkündet: "Ich kann es nicht glauben – es ist offiziell: Ich habe ein Kochbuch geschrieben." Die Influencerin zeigte sich begeistert von ihrem Herzensprojekt und verriet, wie sehr sie sich darauf freut, das Buch mit ihrer Community zu teilen. Die Unterstützungswelle blieb nicht aus. In den Kommentaren sammelten sich Glückwünsche und Lobeshymnen von Fans und anderen Netz-Kollegen. Laura Abla betitelte Anna beispielsweise als "Queen" und setzte hinter ihren Kommentar ein rotes Herz.

Instagram / annalippke Anna Lippke, Influencerin

Instagram / annalippke Anna Lippke und ihr Hund Winnie, 2025

Instagram / annalippke Anna Lippke, März 2025