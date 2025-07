50 Kilo abgenommen: So lange hat Anna Lippke dafür gebraucht

Anna Lippke hat seit ihrer Jugend bereits diverse Diäten ausgetestet, doch keine konnte der Influencerin helfen, langfristig an Gewicht zu verlieren. Mittlerweile konnte sie durch die Kombination aus gesunder Ernährung und regelmäßiger Bewegung stolze 50 Kilogramm abnehmen. Streng genommen verlor Anna sogar zweimal ordentlich an Gewicht. Diese erste Abnahme, bei der sie 47 Kilogramm abspeckte, soll allerdings alles andere als gesund gewesen sein. "Das hat so ein Dreivierteljahr gedauert, würde ich sagen. [...] Das ist auch ein sehr kurzer Zeitraum für so eine große Abnahme", verrät sie gegenüber Promiflash.

Da die erste richtige Abnahme nicht wirklich gesund war, legte Anna ungefähr die Hälfte an Gewicht wieder zu, berichtet sie Promiflash. "Und dann ging es ja wieder los. Also, ich habe quasi nicht von null angefangen, aber fast wieder von null. Und da habe ich dann für die richtig große Abnahme, ich glaube, ein Jahr oder etwas über ein Jahr gebraucht. Pi mal Daumen, würde ich sagen, anderthalb Jahre maximal", erzählt die Berlinerin. Beim zweiten Versuch sei sie langsamer und nachhaltiger an die Abnahme herangegangen, was schließlich zu ihrem Ziel führte.

Nach ihrem beeindruckenden Gewichtsverlust sprach die Influencerin offen über die Nachwirkungen ihrer Transformation und die Beauty-Eingriffe, die sie anschließend vornahm. Sie verriet Promiflash: "Ich hatte eine Brust- und eine Bauchdeckenstraffung. Also zwei Eingriffe bisher." Gerade die überschüssige Haut am Bauch war für Anna immer eine große Unsicherheit gewesen, die sie schon ihr Leben lang gestört hatte. Im Gespräch betonte sie, dass Sport oder Cremes dagegen wirkungslos seien: "Das hat etwas mit dem eigenen Bindegewebe zu tun." Das Ergebnis ihrer Bauchdeckenstraffung, die mittlerweile fast ein Jahr zurückliegt, machte die Hundebesitzerin rundum glücklich. Auf Social Media ließ sie ihre Follower an ihrer Erfahrung teilhaben und gab regelmäßig Updates.

Instagram / annalippke Anna Lippke, 2025

Instagram / annalippke Anna Lippke, Influencerin

Instagram / annalippke Anna Lippke im Mai 2025