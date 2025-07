Nach 50-Kilo-Abnahme: Diese Beauty-OPs hatte Anna Lippke

Anna Lippke hat in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden körperlichen Wandel vollzogen. Nach einem erfolgreichen Abnahmeprozess von 50 Kilogramm spricht sie offen über die Nachwirkungen ihrer Transformation und über operative Eingriffe. Gegenüber Promiflash offenbart die Influencerin, welche Beauty-OPs sie unternommen hat: "Ich hatte eine Brust- und eine Bauchdeckenstraffung. Also zwei Eingriffe bisher." Besonders den Hautüberschuss an ihrem Bauch beschreibt Anna als ihre größte Unsicherheit, die sie schon ein Leben lang belastet habe.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt sie weiter, dass dieser Zustand natürlich weder durch Sport noch durch Cremes in den Griff zu bekommen ist. "Das hat etwas mit dem eigenen Bindegewebe zu tun", führt sie aus und betont, dass dieses bei manchen Menschen stärker ausgeprägt sei als bei anderen. Ihre Bauchdeckenstraffung ist mittlerweile einige Monate her und Anna könnte mit dem Ergebnis wohl kaum zufriedener sein. Auf Social Media nahm sie ihre Follower in den Tagen nach dem Eingriff täglich mit und gab ihnen regelmäßige Updates.

Vor einigen Tagen überraschte Anna ihre Community mit einer besonderen Ankündigung. Die Netz-Bekanntheit kündigte nämlich ihr erstes eigenes Kochbuch an. Unter dem Titel "Eat what you need - This ain’t a diet, it’s a lifestyle" präsentierte Anna ihren Followern mehr als 50 Rezepte, die sie selbst auf ihrem Weg zur Wunschfigur begleitet haben. "Ich kann es nicht glauben – es ist offiziell: Ich habe ein Kochbuch geschrieben", schrieb sie begeistert zu einem Reel auf Instagram. Mit jeder Menge persönlicher Einblicke und Tipps rund um gesunde Ernährung wollte die Berlinerin ihre Fans teilhaben lassen und ihnen Mut zur Veränderung machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annalippke Anna Lippke, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annalippke Anna-Maria Lippke im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annalippke Anna Lippke und ihr Hund Winnie, 2025