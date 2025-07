Keine Freudentränen: Gefällt den BATN-Nerds ihr Umstyling?

In Folge fünf von Beauty & The Nerd steht für die restlichen Nerds das große, lang ersehnte Umstyling an. Nach Hai und Aaron erfreuen sich nun auch Sammy, Darius und Sarah an ihren neuen Looks – oder ist hier etwa doch nicht von Freude die Rede? Die Tattoo-Nerdin scheint nach längerem Hinsehen nicht mehr so begeistert. Ihr kurzes, fluffiges Glitzeroutfit und das rosa-blaue Haar wurden durch einen eleganten pinken Zweiteiler aus langer Hose und Bluse sowie einem grünen, knappen Oberteil ausgetauscht und ihr Haar ist nun schulterlang und einfarbig rot – und genau das macht ihr zu schaffen. "Mir geht's nach dem Umstyling nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich liebe das Outfit, aber ich kann mich halt wirklich gar nicht mit dem allem hier in meinem Gesicht identifizieren", erklärt sie im Interview. Vor ihren Mitstreiterinnen kommen ihr dann sogar die Tränen: "Ich weiß, dass ich gut aussehe, aber das bin nicht ich. Ich fühle mich, als wäre mir meine ganze Lebensfreude gerade genommen worden. Ich gucke in den Spiegel und ich denke mir, wer ist die Frau?"

Am nächsten Morgen werden die Nerds dann mit all den Klamotten überrascht, die für sie ausgesucht wurden – eine ganze Kleiderstange mit verschiedenen Outfits und alles ist umsonst. Doch auch Nerd Sammy ist nicht so superzufrieden. "Auch wenn die anderen sagen, es sieht gut aus: Ich finde nicht, dass das gut aussieht", gibt er zu verstehen. Und auch Aaron fällt auf, dass ihm sein Umstyling-Look nicht gefällt oder besser gesagt die Sachen, die er noch ausgewählt bekommen hat – sie sind ihm schlichtweg zu hell. "Ich sag dir, meine größte Panik, die ich gehabt habe, war einfach, dass sie meine schwarzen Klamotten in weiße verwandeln" – und genau das ist geschehen. Bei Beauty Julia Römmelt (31) findet er Trost. Die Reality-TV-Bekanntheit verspricht ihm, dass sie nach der Show gemeinsam shoppen gehen, um schöne Kleidung nach seinem Geschmack zu finden.

Aber zumindest zwei Nerds, Darius und Hai, sind rundum begeistert: "Das sieht alles geil aus. Das sieht wirklich auch an mir alles geil aus. Jetzt hab ich Blut geleckt. Jetzt möchte ich sehen, was noch so alles an mir gut aussehen kann", meint Darius begeistert, der nun mit einer kurzhaarigen Frisur und aufregenderen Styles brilliert. Seine Beauty Maria Bell kann ihm nur zufrieden zustimmen: "Ich finde, der ist heute einer der schönsten Nerds hier."

"Beauty & The Nerd"-Kandidaten Sarah und Max

Laura und Sammy, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Darius, "Beauty & The Nerd"-Kandidat 2025

