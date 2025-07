Emily Deschanel berichtet von Belästigung am Filmset

Emily Deschanel (48), bekannt aus der Serie "Bones", hat in ihrem Podcast "Boneheads" von einem beunruhigenden Erlebnis während eines ihrer ersten Schauspieljobs berichtet. Mit 23 Jahren erlebte sie, wie ein männlicher Kollege während einer Szene seine Hand auf ihren Hintern legte – und einen Drehtag später unangemessen an ihren Haaren schnüffelte. "Es war mein erster richtiger Schauspieljob, und ich war am ersten Tag total nervös", erklärte sie. Die Kamera konnte diese Übergriffe nicht erfassen, und Deschanel fühlte sich durch ihr junges Alter und mangelndes Selbstvertrauen wie "gelähmt vor Angst". Sie ließ die erste Szene über sich ergehen, schaffte es später jedoch, den Kollegen zur Rede zu stellen und ihm unmissverständlich klarzumachen, dass er nie wieder so etwas tun dürfe.

Obwohl die Schauspielerin weder den konkreten Film noch den Namen des Täters nannte, beschrieb sie weitere Details der Situation. Der Kollege setzte seine unangemessenen Berührungen und gruselig anmutenden Gesten während der gesamten Szene fort – bis Deschanel schließlich den Mut fand, sich zu wehren. "Ich drehte mich um und sagte: 'Mach das nie wieder.' Und er hörte auch auf", betonte sie. Dennoch hat sich das Erlebnis tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Sie schilderte, wie schwer es damals war, solche Grenzüberschreitungen überhaupt als solche zu erkennen und sich selbst darin ernst zu nehmen: "Man will es für sie normalisieren, auch wenn man selbst das Opfer ist."

Emily, deren Schwester Zooey Deschanel (45) ebenfalls Schauspielerin ist, wuchs in einer Familie auf, die tief in der Filmindustrie verwurzelt ist: Ihr Vater Caleb Deschanel ist Kameramann, ihre Mutter Mary Jo Deschanel Schauspielerin. Trotz dieser Nähe zum Filmgeschäft fühlte sich Emily während des Vorfalls allein und überfordert. Jahre später reflektierte sie in ihrem Podcast über das Erlebte und sprach offen über die psychologischen Mechanismen, die in solchen Situationen wirken. Am Set habe sie trotz allem versucht, Freundschaften zu schließen – sogar mit dem Kollegen, was sie heute als "komplex und problematisch" beschreibt.

Getty Images Emily Deschanel, Schauspielerin

Getty Images Emily Deschanel im Januar 2020

