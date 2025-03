Taylor Swift gewinnt Award für die "Tour des Jahrhunderts"

Taylor Swift (35) ging vor rund zwei Jahren mit ihrer großen "The Eras Tour" auf Welttournee. Die Sängerin begeisterte ihre Fans während einer dreieinhalbstündigen Show mit Songs ihrer gesamten Musikkarriere und durfte sich bereits über einige Auszeichnungen freuen – so auch jetzt. Erst gestern fanden die iHeartRadio Music Awards 2025 statt, wo sie den Award für die "Tour des Jahrhunderts" erhielt. Sie war zwar selbst nicht vor Ort, richtete sich mit einer Videobotschaft aber trotzdem an das Publikum. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet, denn ich nehme den Preis im Namen aller meiner Tourkollegen, meiner Band, aller, die mit uns auf Tour waren und unserer Crew entgegen", betonte die "Karma"-Interpretin laut Us Weekly und fügte hinzu: "Diese Tour war die absolut größte Herausforderung, die ich je in meinem Leben gemacht habe."

Die 35-Jährige sprach außerdem einen besonderen Dank an ihre Fans aus: Sie seien der Grund, weshalb es ihr überhaupt möglich gewesen ist, diese Herausforderungen anzunehmen und die Tour so zu gestalten, wie sie war. "Ihr habt diese Songs der vergangenen Jahrzehnte zu dem gemacht, was sie sind, damit wir eine dreieinhalbstündige Setlist erschaffen konnten. Ihr hattet die Leidenschaft und die Großzügigkeit, zu reisen, um uns an all diesen Orten auf der ganzen Welt auf Tour zu sehen", erklärte Taylor, bevor sie verdeutlichte: "Das hat mich umgehauen. Ich werde nie aufhören, dafür dankbar zu sein. Und ich weiß es mehr zu schätzen, als ihr euch vorstellen könnt."

Neben dem Award für die "Tour des Jahrhunderts" durfte sich die Musikerin noch über weitere Auszeichnungen freuen: Sie gewann zudem in den Kategorien "Künstlerin des Jahres" sowie "Album des Jahres" und sahnte für ihren Song "Fortnight" mit Post Malone (29) die Preise für den besten Songtext und das beste Musikvideo ab. Darüber hinaus war Taylor in vielen weiteren Kategorien nominiert, darunter "Pop-Künstlerin des Jahres", "Beliebteste Tour-Tradition" und gemeinsam mit ihrem Freund Travis Kelce (35) in der Rubrik "Beliebtester Überraschungsgast".

Getty Images Taylor Swift in der Videobotschaft bei den HeartRadio Music Awards 2025

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

