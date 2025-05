Schamane hilft: Nina Kristin hat böse Geister auf ihrem Boot

Nina Kristin (43) erlebt auf ihrem Boot im Hafen von Mallorca zurzeit einen Albtraum. Auf dem Kahn treiben ihrer Meinung nach übernatürliche Mächte ihr Unwesen. In einem RTL-Beitrag berichtet die Sängerin von ihren Problemen. Mitten in der Nacht sprang ohne ersichtlichen Grund die Toilettenpumpe an und überflutete die Jacht mit Abwasser. Technische Defekte wurden ausgeschlossen. Um ihren Verdacht zu belegen, holt sie sich deshalb Unterstützung von dem Schamanen Leon Shankara. Der Experte für Übersinnliches wittert direkt die bösen Geister an Bord.

Auf offenem Meer unterhalten sich Leon und Nina dann über die Problematik. Der Schamane stellt fest: "Wir haben einerseits das Problem der neidischen Blicke der anderen, die wie ein kleiner Fluch wirken." Allerdings sind nicht nur die Menschen um die Ballermann-Sensation herum das Problem. "Wir haben eine ganze Menge an negativen Energien in deiner Aura [...] und deine Verbindung mit dem Boot ist nicht so, wie sie sein sollte", erklärt der ehemalige beste Freund von Kim Virginia Hartung (30). Ihr schlimmstes Vergehen sei es gewesen, das Boot von "Carpe Diem" in "Covergirl" umzubenennen.

Auch in Ninas Beziehung mit Nico Legat (27) scheint es zu spuken. Seitdem die beiden Fernsehstars ihr Liebesglück im März öffentlich gemacht haben, kam es immer wieder zu Turbulenzen. Bereits zweimal löschten die beiden alle gemeinsamen Fotos aus ihren Netz-Profilen. Auch der Vater des TV-Rüpels äußerte von Anfang an seine Zweifel über die Romanze. "Sie ist eine sehr hübsche Frau, das muss man sagen. Das ist eine zu große Hausnummer für unseren Sohn", meinte Thorsten Legat (56) im Gespräch mit dem Privatsender.

Instagram / nina__kristin Nina Kristin, Sängerin

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

