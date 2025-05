Wieder Ärger? Nico Legat und Nina löschen erneut Paarfotos

Was ist schon wieder bei Nico Legat (27) und Nina Kristin (43) los? Das Paar, das seit rund zwei Monaten gemeinsam durchs Leben geht, heizte erst kürzlich die Gerüchte um ihren Beziehungsstatus an – und auch jetzt scheint es wieder zu kriseln. Die zwei Reality-TV-Bekanntheiten entfernten vor wenigen Wochen alle Fotos, die sie gemeinsam zeigten, von ihren Instagram-Accounts, nur um sie dann wieder hinzuzufügen. Nun spielen sie dasselbe Spiel: Ein Blick auf ihre Profile verrät, dass die Schnappschüsse erneut fehlen. Was das zu bedeuten hat, geben sie allerdings nicht preis.

Ebenso sah es Ende April aus. Bis heute wissen Fans nicht, weshalb der Temptation Island-Star und seine Partnerin ihre gemeinsamen Bilder löschten. Zu diesem Zeitpunkt teilte Nico aber noch emotionale Worte in seiner Story, die auf eine Trennung hindeuteten – oder zumindest darauf, dass er derzeit eine schwierige Zeit durchmacht. "Ich werde langsam zu der Person, die ich niemals sein wollte. Ich werde kalt, emotionslos und habe mit allem abgeschlossen. Der Kampf ist zu Ende", hieß es darin.

Nach der vermeintlichen Krise präsentierten sich der Sohn von Thorsten Legat (56) und das ehemalige Playmate jedoch wieder vereint. Nina unterstützte ihren Liebsten tatkräftig bei seiner Entscheidung, sich in eine Suchtklinik einweisen zu lassen. Das war aber nicht alles: Die 43-Jährige teilte im Netz ordentlich gegen seine Ex Marlisa Rudzio (35) aus und warf ihr vor, Nico in seinem schwersten Moment im Stich gelassen zu haben. "Du findest letzte Woche deinen Ex-Freund Nico am Ballermann vor. Komplett zerstört. Es war einer der schlimmsten Abstürze seines Lebens. Du findest ihn dort vor, komplett hilflos. Und was machst du? Original gar nichts", schimpfte sie in ihrer Story.

Instagram / nico.legat Nico Legat, März 2025

Instagram / nina__kristin Nico Legat und Nina Kristin im März 2025

