Was wurde eigentlich aus GZSZ-Darstellerin Maike von Bremen?

Maike von Bremen (44), vielen bekannt als Sandra Lemke aus der beliebten Vorabendserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hatte zwischen 2002 und 2008 einen festen Platz im Kolle-Kiez und in den Herzen der Zuschauer. Auch heute zählt sie noch zu den beliebtesten Darstellerinnen der Serie, obwohl sie sich inzwischen völlig aus der Schauspielerei zurückgezogen hat. Der Grund dafür ist eine gesundheitliche Herausforderung: 2019 machte sie öffentlich, dass sie an einer chronischen Entzündung der Augenlider leidet. Diese Erkrankung zwingt sie dazu, mittlerweile auf das Schauspielern zu verzichten. Trotz dieser schwierigen Umstände gibt sich Maike kämpferisch und teilt regelmäßig Updates mit ihren Fans.

Im Jahr 2019 teilte die ehemalige GZSZ-Darstellerin auf Instagram erstmals Details zu ihrer Erkrankung. In einem emotionalen Post berichtete sie von den schmerzhaften Symptomen und wie diese ihr Leben beeinflussen. Doch Maike möchte kein Mitleid. 2022 sprach sie in einem längeren Video über ihren ganzheitlichen Heilungsprozess und darüber, wie sie ihr Leben komplett umgestellt hat. Neben einer Ernährungsumstellung verzichtet sie auf bestimmte Kosmetika und hat sich von vielen Gewohnheiten verabschiedet, um das Beste aus ihrer Situation zu machen.

Bevor sie in der Rolle der Sandra Lemke bei GZSZ durchstartete, arbeitete Maike hinter den Kulissen der Serie in der Casting-Abteilung. Das Team war so von ihr überzeugt, dass sie die begehrte Hauptrolle erhielt. In ihrer GZSZ-Zeit musste der Charakter Sandra Schicksalsschlag um Schicksalsschlag erleiden, was sie bei den Zuschauern umso beliebter machte. Nach ihrem Ausstieg war Maike weiterhin auf der Bühne und im Fernsehen aktiv, etwa bei den Karl-May-Spielen oder der Telenovela Anna und die Liebe. Heute konzentriert sich die ehemalige Schauspielerin voll und ganz auf ihre Gesundheit und einen neuen Lebensweg.

Getty Images Schauspielerin Maike von Bremen, 2006

Getty Images Maike von Bremen, Juni 2018

Instagram / maikevonbremen Maike von Bremen, Januar 2023