Im großen Stil: Jüngste Tochter von Steve Jobs wird heiraten

Eve Jobs (27), die jüngste Tochter des verstorbenen Apple-Gründers Steve Jobs (✝56), wird an diesem Wochenende den britischen Springreiter Harry Charles heiraten, wie Mail Online berichtet. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sollen in den malerischen südenglischen Cotswolds, genauer gesagt im exklusiven Soho Farmhouse, stattfinden. Bereits heute beginnen die aufwendigen Feierlichkeiten, die sich über vier Tage erstrecken sollen. Zahlreiche prominente Gäste wie Prinzessin Beatrice (36), Kamala Harris (60) und Bill Gates' (69) Töchter Phoebe und Jennifer werden erwartet. "Das Ambiente entspricht dem Luxus der englischen Oberschicht, kombiniert mit einer coolen, modernen amerikanischen Atmosphäre", bewertet ein Insider die Hochzeit.

Höhepunkt der Feier wird ein Live-Auftritt von Elton John (78) sein – eine einstündige Performance, für die das Paar satte eine Million Pfund (circa 1,15 Millionen Euro) zahlt. Die Kosten der gesamten Feier belaufen sich auf rund fünf Millionen Pfund (circa 5,77 Millionen Euro), wie The Sun berichtet. Eve und Harry hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris öffentlich gemacht, bei denen Harry eine Goldmedaille im Reiten gewann. Nur wenig später verlobte sich das Paar und startete direkt in die Hochzeitsvorbereitungen. Erst vor einem Monat feierte Eve im Freundeskreis ihre Bachelorette-Party.

Neben ihrem Namen als Tochter eines Tech-Pioniers hat sich Eve auch selbst einen Ruf erarbeitet – sowohl in der Fashion-Welt als auch im Reitsport. Seit März 2022 steht sie bei der Modelagentur "DNA Models" unter Vertrag und lief bereits für Luxusmarken wie Louis Vuitton. Das Reiten ist dennoch ihre große Leidenschaft und verbindet sie mit ihrem zukünftigen Ehemann. Eve ist die Jüngste im Bunde und hat noch eine ältere Schwester und einen älteren Bruder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eve Jobs bei einem Event in San Diego im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / evejobs Harry Charles und Eve Jobs im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Jobs im September 2010