Wegen Trennung: Nessi von Coupleontour bekommt Morddrohungen

Es ist gerade einmal vier Tage her, seit Ina (28) und Nessi (27) ihre Trennung bekannt gegeben haben. Die beiden TikTok-Stars, die vor allem unter dem Namen Coupleontour prominent sind, haben ihre Beziehung nach acht Jahren beendet. Bei "Punkt 8" verraten die beiden Frauen nun weitere Details der vergangenen Tage, die besorgniserregend sind. Vor allem Nessi steht aktuell schweren Anschuldigungen gegenüber, wie sie berichtet. "Die Leute sagen, dass ich meine Frau verlassen habe, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich eingebildet und oberflächlich bin", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich habe Morddrohungen bekommen, dass die Leute mir schlechte Dinge wünschen."

Trotz der Trennung fließt zwischen Ina und Vanessa kein böses Blut – ganz im Gegenteil! Die 28-Jährige unterstützt ihre Ex-Partnerin weiterhin in jeglicher Lebenssituation. Dass Nessi Morddrohungen bekommt, geht ihr sichtlich an die Substanz. "Das ist unfair und überhaupt nicht in Ordnung. Das tut mir auch weh, dass sie solche Dinge gesagt bekommt", nimmt Ina Nessi in Schutz. Für sie war das Beziehungsende ein Paar-Problem, das sowohl Nessi als auch Ina zu verantworten hatten. Für sie steht fest: Das war die richtige Entscheidung. "Es ist irgendwie sehr befreiend. Ich glaube, das war der richtige Schritt", meint Ina im Gespräch mit dem Sender.

Ina und Nessi mussten in den vergangenen Jahren eine schwere Zeit durchmachen. Der Schlaganfall der 28-Jährigen trennte die beiden Frauen für rund ein Jahr, da sich Ina im Krankenhaus erholen musste. In der Zwischenzeit wurde die gemeinsame Tochter Livi geboren, die Nessi zu Beginn alleine großziehen musste. Diese Zeit soll das Paar allmählich voneinander entfernt haben, wie sie im Gespräch mit dem Sender einräumen: "Das hat uns menschlich wahnsinnig verändert."

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour