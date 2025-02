So sehr belastet Shirin David ihr Drang nach Perfektionismus

Shirin David (29) ist zurzeit die erfolgreichste Musikerin Deutschlands. Auch ihr neues Album "Schlau aber blond" schlug mal wieder ein wie eine Bombe. Für die gebürtige Hamburgerin mit litauischen Wurzeln ist das aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Denn: Shirin ist selbst ihre größte Kritikerin. Ihr Drang nach Perfektionismus ist groß. "Fehler machen mich vollkommen fertig", räumt sie im Interview mit RTL ein.

Der Rapperin sei ausgesprochen wichtig, dass alles, was sie mache, einen extrem hohen Standard habe. "Ich bin mehr als perfektionistisch, und zwar so, dass es meine Mitmenschen und Familie sehr belastet", gesteht sie. Ihre eigene Meinung stehe für sie an erster Stelle: "Ich merke oft, es ist mir weniger wichtig, was jemand von außen sagt, als was ich selbst von meiner getanen Arbeit denke." In der Musikbranche gibt es immer jemanden, mit dem man sich als Künstlerin vergleichen kann. Shirin sehe sich selbst aber als ihre größte Konkurrenz: "Es ist immer ich gegen mich selbst. Diesen Anspruch möchte ich immer toppen."

Eines muss aber wohl gesagt sein: Der Stress, den sich die 29-Jährige macht, zahlt sich aus. Ihr "Bauch Beine Po" wurde zum Sommerhit des Jahres 2024 und auch der im Januar veröffentlichte Song "Atzen & Barbies" gemeinsam mit Ski Aggu (27) kam bei ihren Fans außerordentlich gut an. "Barbie und Ken reloaded 2025 Berlin-Edition", "Hab in diesem Musikvideo nicht nur einen neuen Crush unlocked" und "Ich freue mich auf die Tour", lauten nur drei der zahlreichen positiven Kommentare unter einem Instagram-Clip, mit dem die Blondine den Track ankündigte.

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

