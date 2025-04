Heftiger Shitstorm: Das denkt Paulina Ljubas über Dilara

Dilara Kruse steht unter Beschuss: Die ehemalige Spielerfrau erntet aktuell einen Shitstorm für ihr Verhalten in der Realityshow #CoupleChallenge. Vor allem ihr protziges Auftreten und der Umgang mit ihrer Teamkollegin Roaya Soraya sorgen für viel Kritik im Netz. Jetzt springt Paulina Ljubas (28), ebenfalls Teilnehmerin des Formats, der Berlinerin zur Seite. In ihrer Instagram-Story erklärt Paulina, dass sie Dilaras Benehmen zwar auch kritisch sehe, aber der Hass, den sie derzeit im Netz abbekomme, nicht verhältnismäßig sei. "Ich finde das auch nicht cool, was sie da teilweise gesagt hat", erklärte Paulina, fügte jedoch hinzu: "Der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt ist sie deswegen bestimmt nicht."

Paulina stellte sich in ihrer Story klar gegen das Verhalten mancher Social-Media-User: "Was ihr da gerade macht, ist auch Mobbing." Damit spielt sie auf die wüsten Kommentare an, die zahlreich unter Beiträgen über Dilara zu finden sind. In ihrem Statement betonte die 28-Jährige, dass man Dilaras Verhalten durchaus hinterfragen dürfe. Es gehe aus ihrer Sicht allerdings zu weit, wenn man jemanden derart an den Pranger stelle. "Man kann nicht immer mit zweierlei Maß messen", gab die Freundin von Tommy Pedroni (30) zu bedenken.

Vor allem Dilaras großspuriges Auftreten bei "#CoupleChallenge" sorgt aktuell für Unmut bei den Fans und so manchen TV-Kollegen. Die ehemalige Kellnerin betonte immer wieder, dass sie das Format "nicht nötig habe", da sie ohnehin finanziell abgesichert sei – ein Verhalten, das einige der Zuschauer und ihrer Mitstreiter als herablassend empfanden. "Dilara hat sich mit diesem Format echt keinen Gefallen getan" oder "Sie ist ein Paradebeispiel dafür, was etwas Geld und Bekanntheit aus einem Menschen machen können", lauten nur zwei kritische Kommentare über Dilara unter einem Instagram-Beitrag der Show.

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

