Große Gedenkfeier für Ozzy Osbourne in Birmingham geplant

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne (✝76), der vor wenigen Tagen im Kreis seiner Familie verstorben ist. Seine Frau Sharon Osbourne (72) und seine Kinder Aimee (41), Kelly (40), Jack (39) und Louis teilten die traurige Nachricht in einem Instagram-Statement mit: "Es ist mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, dass wir mitteilen müssen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute früh von uns gegangen ist." Schnell darauf begannen die Fans des "Prince of Darkness", Forderungen nach einer staatlichen Trauerzeremonie und einem Nationalfeiertag ins Leben zu rufen, um seinem kulturellen und musikalischen Vermächtnis gerecht zu werden.

Berichten zufolge wird zusätzlich zu einer privaten Beisetzung wohl auch eine große, öffentlich zugängliche Gedenkfeier in Ozzys Heimatstadt Birmingham geplant. Demnach soll dabei auch Yungblud (27), ein Musiker, den Ozzy sehr schätzte, eine Rolle spielen. Ein Insider verriet der Zeitung The Sun: "Es gibt Gespräche über eine Feier seines Lebens in Birmingham, einer Stadt, die ihm viel bedeutete." Zahlreiche Musiker und Stars sowie unzählige Fans erwarten sehnsüchtig die Gelegenheit, Ozzys beeindruckendes Lebenswerk nochmals zu würdigen. Sein Tod rief außerdem eine Welle von Vorschlägen hervor, wie Birmingham ihm die Ehre erweisen könnte, etwa durch die Umbenennung des lokalen Flughafens oder das Errichten einer Statue zu seinen Ehren.

Ozzy, der als Black Sabbath-Frontmann das Metal-Genre prägte, war nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für sein philanthropisches Engagement. Sein Abschiedskonzert vor drei Wochen erzielte rund 160 Millionen Euro für karitative Zwecke, darunter das Birmingham Children's Hospital. Die Liebe zu seiner Heimat war ihm stets wichtig, was der Lord Mayor von Birmingham laut Mirror mit den Worten unterstrich: "Er hat Birmingham auf die Weltkarte gebracht. Er war ein stolzer Brummie und hat seine Wurzeln nie vergessen." In Birmingham wird sein Andenken im Museum und in einer Kondolenzbuch-Ausstellung gewürdigt.

