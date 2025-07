Cosby-Co-Star Keshia trauert um Malcolm-Jamal Warner (†54)

Die Nachricht vom tragischen Tod von Malcolm-Jamal Warner (54), bekannt als Theo Huxtable aus der Kultserie "The Cosby Show", erschütterte die Fans weltweit. Am 21. Juli kam der Schauspieler im Alter von 54 Jahren bei einem Badeunfall in Costa Rica ums Leben, als er mit seiner Familie dort Urlaub machte. Besonders emotional reagierte jetzt Keshia Knight Pulliam (46), die in der Serie seine kleine Schwester Rudy spielte. In einem bewegenden Instagram-Beitrag beschrieb sie den Schauspieler als ihren "großen Bruder" und betonte, dass sie in ihm nun einen "Engel" gefunden habe. Zudem versprach sie seiner hinterbliebenen Frau und Tochter: "Wir kümmern uns um unsere Mädchen."

Nur einen Monat vor seinem plötzlichen Tod war die Schauspielerin noch im Podcast von Malcolm-Jamal zu Gast. In "Not All Hood NAH" sprachen die beiden eng verbundenen Ex-"Cosby Show"-Stars über ihre jahrelange Freundschaft – und die besondere Beziehung ihrer Töchter zueinander. "Sie ist mehr als nur eine Freundin, sie ist Familie", schwärmte der Schauspieler damals. Ihre Verbindung gehe weit über die gemeinsame Serienzeit hinaus: "Wir haben es beide geschafft, mit Würde und einer heilen Seele durchs Kinderstar-Leben zu kommen." In ihrer emotionalen Hommage nach seinem Tod erinnerte sich Keshia jetzt mit einem Lächeln an ihn: "Er bleibt mir für den Rest meines Lebens erhalten."

Malcolm-Jamal Warner hinterlässt nicht nur seine Ehefrau und eine Tochter, sondern auch ein Vermächtnis, das weit über seine kultige Rolle hinausgeht. Schon als Teenager war der Schauspieler ein Fanliebling und ein Vorbild für eine ganze Generation. Neben seinen schauspielerischen Erfolgen widmete er sich auch der Musik und Poesie. Seine Rolle als Theo brachte ihm nicht nur weltweite Anerkennung, sondern auch eine Emmy-Nominierung ein. In der Öffentlichkeit galt er stets als angesehen für seinen verantwortungsvollen Umgang mit Ruhm. Sein Tod ist ein tragischer Verlust, der viele Herzen berührt.

Getty Images Keshia Knight Pulliam im Juli 2024 in New Orleans

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Januar 2023

