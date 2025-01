Michele Morrone mit Moderatorin beim Knutschen erwischt

Michele Morrone (34), bekannt aus der Netflix-Filmreihe "365 Days", wurde in Mailand bei einem romantischen Abend mit der italienischen Sportjournalistin und TV-Moderatorin Marialuisa Jacobelli gesichtet. Die beiden verbrachten den vergangenen Donnerstagabend im luxuriösen Hotel und Restaurant Palazzo Parigi und wurden später noch intimer! Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, stehen die zwei eng umschlungen an einem Auto und küssen sich. Ob die zwei ein Paar sind, bleibt weiterhin offen – keiner der beiden äußerte sich bislang dazu. Doch sie schienen den Augenblick in vollen Zügen zu genießen.

Um den italienischen Filmstar kursieren des Öfteren Liebesgerüchte. Erst vergangenen Monat wurde gemunkelt, dass er mit Megan Fox anbändelt, nachdem diese mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly Schluss gemacht hat. Zu diesen Spekulationen meldete sich allerdings eine Vertreterin des 34-Jährigen und bestritt eine Liebelei zwischen den beiden. "Alle Behauptungen, die über eine Arbeitsfreundschaft hinausgehen, sind einfach unwahr. Sie haben vor einem Jahr einen Film zusammen gedreht. Michele ist derzeit in Italien, um ein anderes Projekt zu drehen", hieß es in dem Statement gegenüber E! News.

Für Michele Morrone könnte Marialuisa nun ein neues Kapitel in seinem Privatleben markieren. Der Schauspieler, der seit seinem Durchbruch mit der Filmreihe "365 Days" weltweit bekannt ist, arbeitet aktuell an neuen Filmprojekten, darunter "A Simple Favor 2" mit Blake Lively (37) und "The Housemaid". Marialuisa, die sich als TV-Moderatorin einen Namen gemacht hat, ist in Italien vor allem für ihre Reportagen über den Sport bekannt – beide scheinen beruflich gerade also auf Erfolgskurs zu sein! Während ihre Fans gespannt auf Bestätigungen oder neue Entwicklungen warten, bleibt es abzuwarten, ob es nur bei ihrer nächtlichen Knutscherei bleibt oder eine echte Beziehung daraus entsteht.

Getty Images Michele Morrone im Oktober 2024

Getty Images Michele Morrone im Mai 2022

