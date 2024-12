Süße Verlobungsneuigkeit: Aurora Ramazzotti hat "Ja" gesagt

Diesen Trip nach London wird Aurora Ramazzotti (27) wohl ihr ganzes Leben nicht mehr vergessen. Gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza (28) und dem gemeinsamen Sohn Cesare besuchte die Tochter von Eros Ramazzotti (61) und Michelle Hunziker (47) das Winter Wonderland in London. Während einer Fahrt mit dem berühmten London Eye kam dann das, womit die TV-Bekanntheit offensichtlich nicht gerechnet hat: Goffredo ging vor ihr auf die Knie, holte einen Ring aus seiner Tasche und stelle ihr die Fragen aller Fragen. Auf Instagram teilte das frisch verlobte Paar eine Reihe von Bildern, auf denen der besondere Moment für immer festgehalten ist.

"Ich habe JA gesagt, an dem Ort, an dem wir uns verleibt haben. Ich liebe dich für immer", schreibt die 27-Jährige zu den niedlichen Aufnahmen. Die Fotos dokumentieren nicht nur den Moment, als Goffredo vor der Beauty auf die Knie fiel. Aurora präsentiert auf weiteren Bildern auch stolz den glitzernden und funkelten Verlobungsring und zeigt auf einem gemeinsamen Selfie mit ihrem zukünftigen Ehemann und ihrem kleinen Sohn ihre Emotionen. Auch die Fans des Paares freuen sich sehr über diese süßen Neuigkeiten. "Oh ihr Lieben! Glückwunsch", fluten sie die Kommentare mit Gratulationen.

Ihre Liebe genießen Aurora und Goffredo normalerweise sehr privat. Nur selten bekommen Fans einen kleinen Einblick in das gemeinsame Leben der Moderatorin und des Ingenieurs. Seit knapp sieben Jahren gehen sie als Paar durchs Leben. Vor acht Monaten krönte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes ihre Liebe und machte sie zu einer kleinen Familie.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerzo im London Eye

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza, 2023

