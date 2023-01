Oberflächlich: "Are You The One?"-Dorna reagiert auf Vanessa

Sie kommt nicht sonderlich gut weg. Bei Are You The One? dreht sich aktuell alles um das Dreiergespann Sasa, Vanessa und Carina. Vor allem Vanessa eckt immer wieder an – egal um wen es geht. Einige ihrer Mitkandidaten vermuteten bereits, dass es der Brünetten nur um Sendezeit geht. Zuletzt flirtete sie bei einem Date ziemlich stark mit Marwin Klute – und stellte dabei seine eigentliche Flamme Dorna als eifersüchtig dar. Auf diesen Vorwurf reagierte die Blondine nun.

"Ich fand diese Szene gerade so cringe und eklig", kommentierte die Beauty in ihrer Instagram-Story die Aussagen von Vanessa. Dann richtete sie ihre Worte direkt an die Masseurin: "Also erstens Schatzi, ich kann dir meine Meinung sehr gerne ins Gesicht sagen. Nur du bist in der Villa die ganze Zeit herumgelaufen, als wären wir Frauen Luft, weil du dich ja nur komplett auf die Jungs konzentriert hast. Ist ja auch in Ordnung, gehört zum Spiel dazu, aber ob das jetzt was mit Charakter zu tun hat, weiß ich jetzt nicht so ganz", stellte Dorna klar und fügte hinzu, dass sich die Welt nicht nur um Vanessa drehen würde. Sie habe ein Problem mit der Art der Brünetten gehabt.

"Für mich war dein Charakter einfach mega leicht zu durchschauen. Es hat gar nichts mit deinem Aussehen oder mit eifersüchtig sein zu tun", erklärte Dorna weiter. "Du hast einfach deine negativen Charakterzüge auf andere projiziert, wie jetzt zum Beispiel beim Thema Eifersucht. Du hast die ganze Zeit von Eifersucht geredet und nicht wir." Anschließend schrieb sie: "Wie oberflächlich bist du, dass du alles auf dein Aussehen reduzierst. Du bist eine wunderschöne Frau, aber das bringt dir leider auch nichts, wenn dir der Anstand fehlt."

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / dornachen Dorna, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Vanessa

