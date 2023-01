"Are You The One?"-Vanessa zieht blank: Sasa ist sauer!

Das regt Sasa auf! In dem Format Are You The One? sind zehn Singlemänner und -frauen auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Zwischen dem 23-Jährigen und der Kandidatin Vanessa schien es von Anfang an gefunkt zu haben. Aber auch an der Blondine Carina scheint der Hottie interessiert zu sein, was zu einer Menge Drama führte. Trotz alledem möchte Vanessa ihre Zeit in dem Dating-Format unbeschwert genießen – sehr zum Unmut von Sasa!

In der aktuellen Folge gehen der Beauty anscheinend die Bikinis aus, weswegen sie auf ihre recht transparente Unterwäsche zurückgreifen muss. Für Vanessa stellt das allerdings kein Problem dar: "Ich finde das persönlich eigentlich nicht ganz so schlimm. Ich laufe hier nicht komplett nackt oder entblößt rum, ich habe noch eine Schicht Stoff drüber." Sasa sieht das allerdings anders: "Mich hat es gestört, dass man ihre Nippel gesehen hat", erklärte der Berliner. Auch die Tatsache, dass Vanessa die Dessous trug, als sie gemeinsam eine Nacht im Boom Boom Room verbrachten, machte Sasa sichtlich zu schaffen.

Auch Sasas Teilzeit-Schwarm Carina hat eine klare Meinung – sie empfindet Vanessas freizügige Outfit als reine Provokation: "Ich weiß nicht, ob sie einfach die Aufmerksamkeit wollte – keine Ahnung." Dennoch ist sich die Pflegekraft sicher, dass Sasa von dem sexy Auftritt begeistert war. "Aber ich glaube, es war nur für den Moment", fügte Carina außerdem hinzu.

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlovic, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

