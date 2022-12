Geiert Vanessa bei "Are You The One?" etwa nach Sendezeit?

Bei Are You The One? wird scharf geschossen. In der aktuellen Staffel haben Sasa und Vanessa ein Auge aufeinander geworfen. Doch beliebt machen sich die beiden in der Villa nicht wirklich: Da sie unbedingt weiterhin in der Gruppe bleiben wollen, setzten sie viel daran, nicht in die Matchbox gewählt zu werden. Damit arbeiten die beiden gegen das Spiel, was den anderen Kandidaten ziemlich gegen den Strich geht: Vanessa wird von Deniz deshalb sogar als "Sendezeitgeier" betitelt!

Bei der Kuss-Challenge hat Vanessa Vollgas gegeben und sich ein Date mit Sasa erkämpft. Und das, obwohl die beiden auf gar keinen Fall in die Matchbox gewählt werden wollten, weshalb sie ihre Mitstreiter auch davon überzeugten. "Das war von mir eine Kurzschlussreaktion. Ich hab dann darüber nachgedacht: 'Ey, wenn ich mit dem Sasa gewählt werde und wir sind ein Perfect Match, dann sind wir auch raus aus der Villa.' Und das wollte ich einfach nicht", begründete die Erzieherin ihr Handeln. Vor allem bei Deniz stieß sie damit auf Unverständnis, denn der vermutete dahinter einen ganz bestimmten Grund: "Es gibt definitiv den ein oder anderen Sendezeitgeier hier. Das – finde ich – ist ein absolutes No-Go."

Als dann tatsächlich auch Carina und Burim in die Matchbox gewählt wurden und dort kein Perfect Match ergaben, war die Enttäuschung groß. "Voll verschenkt", reagierte Dorna total wütend darauf. Vanessa sah die Schuld jedoch nicht bei sich: "Das habt ihr getan und nicht wir. Das ist die Entscheidung, also komm doch damit klar."

